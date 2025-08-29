Apple anuncia sus nuevos auriculares Powerbeats Fit: están pensados para deportistas y llegarán al mercado en otoño

Apple presentará el próximo 9 de septiembre los esperados iPhone 17 y sus nuevos Apple Watch, dispositivos que llegarán a España. Tras este evento, la firma daría a conocer en profundidad sus nuevos auriculares Powerbeats Fit, que acaban de anunciarse.

El gigante tecnológico, con sede en Cupertino (California), está trabajando en una nueva versión de sus auriculares Powerbeats, llamada Powerbeats Fit. Unos cascos que se han dejado ver en un primer vídeo promocional compartido en el canal de YouTube de la firma.

Según se aprecia en el vídeo, los nuevos Powerbeats Fit son muy similares a los Beats Fit Pro, con un pequeño auricular intrauditivo con una punta de silicona que los fija en el oído. Además, estarían pensados para los deportistas.

Y es que el eslogan del vídeo de Apple, en el que se ve a deportistas en acción, reza lo siguiente: "Se adaptan a cada movimiento". Los rumores señalan que los nuevos auriculares de la compañía liderada por Tim Cook contarían con algunas de las mismas características de los Powerbeats Pro 2, como su sensor de frecuencia cardíaca.

Incluso se espera que estos nuevos auriculares incluyan la misma cancelación activa del ruido. Sin embargo, la única información que hay confirmada acerca de los Powerbeats Fit es su ventana de lanzamiento.

Teaser de los auriculares Powerbeats Fit

Apple ha afirmado que los Powerbeats Fit saldrán a la venta en otoño de este año, que técnicamente comienza el 22 de septiembre. Esto ha hecho que muchos analistas estén señalando que es muy probable que estos nuevos auriculares se presenten después del evento de los iPhone 17.

El teaser publicado por el gigante tecnológico no ofrece ningún otro detalle, ni siquiera algunas pistas técnicas de estos nuevos cascos. Aun así, Apple ha conseguido que los usuarios ya hablen de ellos y estén expectantes para ver con qué sorprenden.

Cabe recordar que Beats es una marca dentro de Apple que ofrece lo último en auriculares inalámbricos, que destacan por aunar un estilo elegante con un sonido envolvente. Unos cascos que siempre han apostado por el deporte, sin renunciar a una estética única y un sonido potente.

Del vídeo publicado por Apple se puede deducir que la firma californiana podría ofrecer con los Powerbeats Fit unos auriculares inalámbricos ideados especialmente para entrenamientos de alta intensidad y para el día a día.