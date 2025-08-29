Adiós a las cápsulas de café: Xiaomi trae a España una cafetera compacta que prepara espressos como un barista

Xiaomi es mucho más que un fabricante de smartphones. La compañía china cuenta con un amplio catálogo, entre los que se pueden encontrar desde cámaras para vigilar la casa, purificadores de aire o aparatos de aire acondicionado. Ahora la firma sorprende trayendo a España una nueva cafetera.

Se trata de la Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine, una cafetera para despedirse del café en cápsulas que prepara espressos como un barista y que se puede conseguir en la tienda online del fabricante por tan sólo 99,99 euros.

Una máquina que viene con un diseño ultracompacto, con apenas 14 centímetros de ancho y un tamaño inferior a 0,1 metros cuadrados, por lo que encaja bien en cualquier rincón, ya sea en la cocina de casa o en la oficina.

La Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine está fabricada en acero inoxidable elegante y de alta calidad, es resistente a la corrosión y al óxido, fácil de limpiar y se mantiene impecable incluso tras un uso prolongado.

Una de sus principales características es su pantalla táctil e inteligente que permite un uso sencillo y eficiente. Este panel ofrece una interfaz de usuario intuitiva. La Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine viene igualmente con un único grifo.

La Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine. Xiaomi Omicrono

En cuanto al rendimiento, la nueva cafetera de Xiaomi dispone de una bomba de 20 bares de presión que penetra al instante en la canasta de espresso para liberar "una rica crema, garantizando así que cada taza capture la auténtica esencia del espresso italiano", según el fabricante.

También cuenta con tecnología de infusión previa a baja presión profesional que remoja de forma uniforme la canasta espresso, "extrayendo completamente la rica fragancia y evitando la canalización para que el sabor del café tenga más cuerpo y profundidad".

Otras de las claves de la Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine son su depósito de agua de 0,9 litros y su control de temperatura en tiempo real con NTC que garantiza que el sabor del café esté siempre perfecto, "con una calidad siempre excepcional".

En cuanto al tubo de vapor, es grueso y ofrece un vapor potente y constante. Además, viene con un diseño con rotación flexible para un ajuste fácil para lograr una espuma de leche óptima. La Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine también se puede utilizar para preparar café americano o té fácilmente.

Y es capaz de preparar hasta dos tazas de café a la vez gracias a su diseño de servicio adicional y doble de 40 y 80 mililitros, respectivamente. Mientras que en la pantalla se puede escoger entre el volumen de café que se quiere tomar y en su parte superior la máquina cuenta con un calentador de tazas.