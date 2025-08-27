Las próximas gafas inteligentes de Meta que competirán con las Vision Pro de Apple serán un dispositivo "experimental"

Tras lanzar a finales del mes de julio las Oakley Meta en España y todo el mundo, Meta se prepara para presentar unas nuevas gafas inteligentes, denominadas por el momento como Hypernova, que competirán con las Apple Vision Pro y que llegarían como un dispositivo "experimental".

Se espera que las nuevas gafas con inteligencia artificial (IA) de la empresa de Mark Zuckerberg se den a conocer durante el evento anual Meta Connect, que arrancará el próximo 17 de septiembre. Un dispositivo del que el conocido analista Ming-Chi Kuo ha proporcionado nueva información.

A través de su cuenta de X (Twitter), Kuo ha asegurado que, a pesar del revuelo que ha suscitado este rumoreado producto, todo hace indicar que las nuevas gafas con IA de Meta serían un dispositivo "experimental" para la empresa.

"Se espera que este dispositivo entre en producción en masa en el tercer trimestre de 2025, con un ciclo de vida de dos años. Se proyecta que los envíos durante los dos próximos años sean de entre 150.000 y 200.000 unidades", ha señalado el analista.

Kuo también ha indicado que se prevé que las ventas mundiales de gafas inteligentes alcancen alrededor de 14 millones de unidades el próximo año y que "esto indica que la cuota de mercado de Hypernova será insignificante, lo que la posiciona más como un producto experimental para Meta".

Ray-Ban Stories CFQ

El conocido analista también ha ofrecido más detalles acerca de las gafas Hypernova, como que la inteligencia artificial sería su principal atractivo, aunque ha añadido que "la integración de la IA con las aplicaciones de realidad aumentada (RA) aún se encuentran en sus primeras etapas".

Y esto, "sumando a su precio estimado de alrededor de 800 dólares [unos 690 euros al cambio], probablemente sea la razón principal del pronóstico de envíos conservador de Meta". Las micropantallas serían otro obstáculo.

Kuo ha indicado que la decisión de Meta de usar tecnología de micropantallas de cristal líquido sobre silicio (LCoS) para lograr la escalabilidad necesaria para la producción en masa "plantea retos de diseño de hardware relacionados con el factor de forma, el brillo, el tiempo de respuesta y la duración de la batería".

Asimismo, el analista ha asegurado que los objetivos estratégicos de Meta para lanzar Hypernova pasan por "sacarlas al mercado antes que Apple para construir su imagen de marca, obtener experiencia temprana en el desarrollo del ecosistema y comprender el comportamiento del usuario".

En cuanto a las características, se ha filtrado que es probable que las nuevas gafas Hypernova lleguen con una pequeña pantalla AR monocular para mostrar notificaciones y navegación, y para interactuar con Meta AI; además de incluir una pulsera neuronal para interpretar gestos de los dedos y muñeca para su control.