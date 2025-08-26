Ya es oficial: Apple confirma su keynote del 9 de septiembre en la que presentaría los iPhone 17 y los nuevos Apple Watch

Se acabó la espera. Como suele ser habitual por estas fechas, Apple ha confirmado lo que era un secreto a voces: la celebración del evento de presentación de los iPhone 17, que según todos los rumores y filtraciones vendrán acompañados por nuevos modelos de Apple Watch y, con menos probabilidad, la tercera generación de los AirPods Pro, que podrían llegar en 2026.

La fecha elegida es el 9 de septiembre, día en el que a partir de las 19.00 h. (hora peninsular española) se desvelarán todas las novedades de la compañía de la manzana. Las invitaciones ya se han enviado para que la prensa asista a Apple Park, la sede de la compañía en Cupertino (California), pero el evento también se podrá seguir en streaming a través de los canales oficiales de Apple y del directo que realizaremos en EL ESPAÑOL - Omicrono.

Según los analistas, los iPhone 17 podrían llegar con cambios importantes. Está casi confirmada la desaparición del modelo Plus en favor de un nuevo iPhone 17 Air, que se postula como el smartphone más delgado de la historia de Apple, con solo 5,5 milímetros de grosor.

Los modelos Pro y Air estrenarían un nuevo diseño en el módulo de cámaras, que ocuparía toda la parte superior trasera del dispositivo. Toda la serie contaría con el nuevo chip A19, mientras que las cámaras recibirían una actualización importante, sobre todo en los modelos Pro y Pro Max: un zoom óptico 8X e incluso un nuevo botón de Camera Control unido al que ya generó polémica en los iPhone 16.

Todo apunta que los iPhone 17 tendrán una nueva gama de colores radicalmente novedosos. Y, en el caso del iPhone 17 Pro, los últimos rumores hablan de que tendrán carga inalámbrica inversa para poder cargar otros dispositivos de Apple. Lo que sí se puede dar por seguro es el lanzamiento oficial de iOS 26 y del resto de sistemas operativos presentados en la WWDC 2025 celebrada en junio.

Supuestos colores de los nuevos iPhone 17 Pro. MacRumors Omicrono

En cuanto a los relojes, se esperan el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y hasta un modelo barato. El Series 11 podría presentar un diseño más fino y una mayor autonomía, además de nuevos sensores para la monitorización de la presión arterial. Por su parte, el Ultra 3 mejoraría aún más su batería y podría incorporar conectividad 5G.

Parece haber pocas probabilidades, pero en caso de que finalmente se presenten, los AirPods Pro 3 podrían centrarse en mejorar la experiencia auditiva con un nuevo chip H3 para una cancelación de ruido más avanzada. Además, podrían integrar por primera vez sensores de salud, como la capacidad de medir la temperatura corporal del usuario directamente desde el oído.

La gran ausencia de la keynote podría ser el HomePod con pantalla de 7 pulgadas, que estaba previsto para este año pero se ha visto salpicado por el retraso de la Siri potenciada con inteligencia artificial generativa. En cuanto a la frase asociada al evento, Awe Dropping, es un juego de palabras (mezcla awe-insparing y jaw-dropping) que de forma simplificada puede traducirse como "alucinante".

Tras el evento de presentación de los dispositivos, empezará la fase de compras anticipadas para reservas, probablemente el viernes 12. Si todo sigue el manual habitual de Apple, una semana después, el 19 de septiembre, los iPhone 17 empezarán a venderse oficialmente. Otra de las grandes incógnitas pendientes de resolver está en los precios y en si se verán afectados por la política de aranceles de Donald Trump.