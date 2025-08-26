El iPhone 17 Pro podría cargar sin cables tus AirPods: Apple estaría planeando incluir la carga inalámbrica inversa

La presentación de los iPhone 17 está a la vuelta de las vacaciones. En los últimos meses se ha hablado de todas las novedades que podrían traer estos nuevos modelos, tanto a nivel de software como de hardware. Parte de los rumores que siguen circulando hablan de su carga inalámbrica, que crecería hasta los 50 W y podría servir para rellenar la batería de otros dispositivos.

Apple está algo rezagada en este aspecto. En el mercado de móviles Android, marcas como Samsung y Xiaomi ofrecen cargas sin cable más potentes y hace años que integran la carga inalámbrica inversa. Mientras, los iPhone 16 Pro y Pro Max cuentan con carga inalámbrica MagSafe de hasta 25 W.

Según ha apuntado Fixed Focus Digital, fuente habitual de rumores sobre Apple. Los próximos modelos iPhone 17 Pro de Apple incluirían la posibilidad de cargar otros dispositivos con su sistema MagSafe.

Apple estaría probando la carga inalámbrica inversa en sus smartphones, pero aún no está claro si la función estará habilitada cuando los nuevos modelos vean la luz en septiembre, tal y como señala MacRumors.

Los rumores sobre un posible uso de la carga inalámbrica inversa en el iPhone se escucharon por primera vez en 2021, cuando Apple lanzó la batería MagSafe para los iPhone 12. Sin embargo, este año no es la primera vez que se menciona esta incorporación técnica en los iPhone 17.

Fotomontaje con los renders de los nuevos iPhone. Manuel Fernández Omicrono

En febrero, Instant Digital, también desde la red social china Weibo, afirmó que Apple estaba probando la carga inalámbrica inversa de 7,5W para sus dos modelos más premium, el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Igual que los teléfonos de esta marca pueden cargar sus baterías simplemente acercando su carcasa a una batería MagSafe, esta opción inversa permitiría que los AirPods se cargaran al dejarlos apoyados en la parte trasera del teléfono sin hacer uso de cables. Lo mismo podría ocurrir con el Apple Watch o simplemente un paquete de baterías MagSafe.

Imagina estar cargando el teléfono y contar con un solo cable, pero necesitar cargar los auriculares antes de salir a la calle. Con esta novedad, la batería de ambos dispositivos podría completarse a la vez usando solo un cable. O incluso cargar los AirPods por la calle sin necesidad de llevar un cable encima. Una forma de compensar por el cierre del proyecto AirPower que tanto esperaban sus clientes.

Apple descontinuó el paquete de batería MagSafe en septiembre de 2023 con el lanzamiento de la línea iPhone 15, en la que se sustituyó el cable Lightning por el USB-C. El iPhone 15 y los modelos posteriores pueden cargar de forma inversa el Apple Watch, los AirPods y otros dispositivos más pequeños que admiten Power Delivery hasta 4,5 vatios a través del puerto USB-C. Faltaría la función de carga inversa inalámbrica que Apple no ha implementado desde 2023.