La cámara de Xiaomi ideal para vigilar tu casa: rotación de 360 grados y doble lente para reducir los ángulos muertos

En el extenso catálogo de productos para el hogar de Xiaomi no faltan ni las cámaras de vigilancia. Pensadas para la seguridad del hogar, estas cámaras también pueden ayudar a la hora de hacer videollamadas y cuidar de los bebés mientras duermen.

En este rango, Xiaomi ha lanzado la Smart Camera 4 Dual-Camera Edition en China. Un modelo que incluye inteligencia artificial, dos lentes y rotación horizontal de 360 ​​grados y una inclinación vertical de 90 grados. La cámara pesa aproximadamente 347 gramos y cuenta con soporte de pared para colocarla en posición vertical e invertida. Mide 78 x 73 x 127 mm.

El modelo se ha anunciado a través de la plataforma JD.com como es costumbre en el fabricante chino y el precio del dispositivo se ha fijado en 299 yuanes, lo que equivale a 36 euros al cambio. Aún no se conoce la fecha en la que Xiaomi podría traer a Europa este nuevo producto.

La cámara está compuesta por dos lentes de 5 megapíxeles con gran apertura f/1.6 y que capturan vídeo con una resolución de 2960 × 1666. La doble lente combina un objetivo gran angular fijo y un objetivo PTZ (pan-tilt-zoom) que trabajan de la mano para reducir los puntos ciegos y ofrecer una visualización en tiempo real de doble pantalla.

El objetivo PTZ permite una rotación horizontal de 360 ​​grados y una inclinación vertical de 90 grados. Por su parte, el objetivo fijo cubre un campo de visión de 152 grados y permite un ajuste manual del ángulo vertical.

Aplicación de Xiaomi para Smart Camera 4 Dual-Camera Edition Xiaomi Omicrono

De noche o cuando la casa se queda a oscuras, la cámara utiliza un sensor de imagen con gran sensibilidad y algoritmos para mejorar el rendimiento de la visión nocturna. Esta imagen en condiciones de poca luz incluye luces infrarrojas de 940 nm para conseguir mayor nitidez en blanco y negro y con una distancia máxima de 10 metros cubriendo habitaciones grandes.

Equipada con WiFi 6, la nueva cámara de Xiaomi se integra con el ecosistema del hogar inteligente HyperOS Connect del fabricante. Desde su aplicación se pueden controlar las funciones como llamadas de voz bidireccionales en tiempo real a través de un altavoz y un micrófono con reducción de ruido integrados.

Además de la calidad de imagen, está diseñada para detectar la presencia de humanos, animales o sonidos inusuales, incluido el llanto de los bebés. Cuando la lente fija detecta movimiento, la lente PTZ gira automáticamente para seguir al sujeto. Para ello recurre a la inteligencia artificial y un chip dedicado que consigue una potencia de procesamiento de 1TOPS.

El modelo cuenta con múltiples opciones de almacenamiento empezando con espacio para tarjetas microSD (de 16 GB a 256 GB), pasando por compatibilidad con almacenamiento NAS y terminando con almacenamiento en la nube de pago. Además, utiliza codificación H.265 para mejorar la reproducción y reducir el uso de almacenamiento.