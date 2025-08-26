Apple denuncia a un exempleado por robar secretos para Oppo: buscó en internet cómo borrar datos de su Mac

Los secretos del Apple Watch vuelven a pisar los tribunales, pero esta vez es Apple la que denuncia haber sido robada. Un exempleado habría proporcionado información confidencial a Oppo, fabricante de relojes y teléfonos chinos, según la demanda presentada por el gigante estadounidense.

Según la demanda, Chen Shi trabajó como arquitecto de sistemas de sensores para el Apple Watch entre enero de 2020 y junio de 2025. En los últimos meses, habría buscado empleo en Oppo. Según la compañía estadounidense, este exempleado no indicó que su intención era entrar a trabajar para esta compañía rival, sino que quería regresar a China para cuidar de sus padres y que no tenía intención de buscar un nuevo trabajo.

Además denuncian que Shi habría organizado y asistido a docenas de reuniones individuales con otros empleados del equipo de Apple Watch interesándose por su trabajo en sensores ópticos, temperatura y ECG. Incluso este técnico habría descargado 63 archivos de una carpeta protegido de Apple en un USB.

Apple Watch Ultra Chema Flores Omicrono

Inmediatamente después de guardar esta información sensible, Apple asegura que Shi buscó en internet "cómo borrar los datos de un MacBook" y "¿alguien puede ver si he abierto un archivo en una unidad compartida?"

MacRumors recoge la respuesta de Oppo a esta demanda: "Estamos al tanto de la reciente demanda interpuesta por Apple en California y hemos revisado cuidadosamente las acusaciones contenidas en la queja. No hemos encontrado ninguna prueba que establezca una conexión entre estas acusaciones y la conducta del empleado durante su empleo en Oppo".

La marca china ha prometido colaborar en el proceso legal: "Oppo respeta los secretos comerciales de todas las empresas, incluida Apple, y no se ha apropiado indebidamente de ellos. Cooperaremos activamente con el proceso legal y confiamos en que un proceso judicial justo esclarecerá los hechos".

No es la primera vez que Apple emprende acciones legales de este tipo. Este mismo año, a principios de verano, el gigante tecnológico demandó a un ingeniero de diseño por robar secretos comerciales sobre las gafas Vision Pro. En este caso, Apple alega que la información filtrada llegó a manos de la nueva empresa Snap. Esta es la empresa matriz de Snapchat, quienes hace años hicieron una incursión en el mercado de las gafas inteligentes, las Spectacles, pero sin mucho éxito.

En esta situación, Apple también denuncia que su exempleado no comunicó debidamente su intención de ir a una nueva empresa. Apple posee un estricto protocolo ante estas situaciones con el objetivo de evitar filtraciones y robos de datos. Una vez el trabajador abandona la empresa, el trabajador pierde todo acceso a los sistemas internos, justo después de que se notifique la renuncia.

Al no comunicar esta renuncia en favor de un cambio de trabajo, Apple permitió al ingeniero quedarse en Apple "durante el período habitual de dos semanas en lugar de perder inmediatamente el acceso a la información confidencial".