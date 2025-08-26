Adiós al aire acondicionado: Lidl va a por Dyson con un ventilador sin aspas y diseño compacto que arrasa en España

El verano está tocando a su fin y, aunque las temperaturas se han suavizado en la mayor parte de España, el calor todavía puede durar varias semanas. Para combatirlo, la cadena de supermercados Lidl ha ampliado su catálogo de soluciones para refrescar cualquier estancia de tu casa, con varios modelos de ventilador sin aspas que recuerdan a los de Dyson.

A los productos disponibles hasta la fecha, hay que añadir un ventilador de sobremesa de 24 W de la marca Silvercrest, un modelo que apuesta por un diseño moderno, compacto y funciones avanzadas, por un atractivo precio de 44,99 euros.

Este dispositivo se aleja de la estética tradicional de los ventiladores de aspas para presentar una carcasa de acabado mate y un diseño sin palas. Esta característica no solo le confiere un aspecto más elegante y minimalista, sino que facilita su limpieza y aumenta la seguridad en hogares con niños o mascotas.

Ventilador de sobremesa Silvercrest de 24 W Lidl Omicrono

Sus dimensiones son de 30,5 x 20 x 35,5 centímetros y tiene un peso de 2,13 kilogramos, lo que lo convierte en un aparato compacto y manejable para colocar sobre cualquier escritorio, mesa o estantería. La estabilidad está garantizada gracias a unos pies antideslizantes en su base.

En el apartado técnico, el ventilador opera con una potencia de 24 vatios, suficiente para generar una corriente de aire agradable y refrescante en estancias de tamaño reducido o mediano. Uno de sus puntos más destacados es la versatilidad de su flujo de aire, ya que el usuario puede elegir entre 10 niveles de velocidad distintos.

Esta configuración se gestiona a través de un panel de control con cuatro botones dedicados a las funciones de encendido/apagado, selección de velocidad, temporizador y oscilación. Para mejorar la comodidad de uso, el ventilador de Lidl incluye un mando a distancia que permite controlar todas sus funciones sin necesidad de interactuar directamente con el aparato.

La información sobre la configuración seleccionada, como el nivel de velocidad o el tiempo restante en el temporizador, se visualiza de forma clara en una pequeña pantalla LED integrada en la estructura. La función de oscilación, que se puede activar o desactivar, permite que el dispositivo gire sobre su eje para distribuir el aire de manera más uniforme por toda la habitación.

Además, el temporizador programable es una herramienta útil para apagar automáticamente el ventilador tras un periodo de tiempo establecido, optimizando así el consumo energético. La alimentación se realiza mediante un cable de 180 centímetros de longitud que se conecta directamente a la red eléctrica.