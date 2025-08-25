Soundcore, la marca de audio premium de Anker, llega a Carrefour: auriculares de gran calidad desde 28 euros

Anker ha anunciado que su marca de audio premium soundcore, que cuenta con cascos que traducen conversaciones usando inteligencia artificial (IA), entra oficialmente en Carrefour, una de las mayores empresas de distribución en España; permitiendo así a los usuarios adquirir auriculares desde tan sólo 28 euros.

Con esta alianza, soundcore amplía su presencia en España y "un público más amplio podrá acceder a una cuidada selección de los auriculares y altavoces más innovadores" de la firma, según señalan en un comunicado.

Unos productos que están disponibles en los hipermercados Carrefour y en su tienda online. Anker señala igualmente que la llegada de soundcore a Carrefour responde al creciente interés de los consumidores españoles por dispositivos de audio de alta calidad y tecnología avanzada.

Los clientes de Carrefour pueden encontrar ahora desde auriculares inalámbricos hasta altavoces portátiles y otros accesorios de la marca, todos ellos con un diseño moderno, funciones de última generación y una alta relación entre calidad y precio, según apunta la marca.

Anker señala que una selección de dispositivos, como los auriculares de diadema soundcore Q45 o los inalámbricos soundcore AeroFit 2, ya están disponibles en hipermercados Carrefour, y en la tienda online, con promociones especiales de lanzamiento durante las primeras semanas.

Soundcore Space One Chema Flores Omicrono

Entre los productos disponibles destacan los auriculares, con modelos muy baratos y otros no aptos para todos los bolsillos. Entre ellos se encuentran los soundcore K20i, que tienen un precio de apenas 28,18 euros; los soundcore H30I, por 29,99 euros; o los soundcore A3040, que cuestan 520,24 euros.

Carrefour también ofrece diferentes altavoces, como el soundcore Boom 2 Plus, que cuesta 247,50 euros; el soundcore Motion X500 de 159,09 euros o el soundcore Mini 2, que tiene un precio de 139,46 euros; entre otros.

"Estamos muy agradecidos de poder unir fuerzas con Carrefour, un referente en la distribución a nivel nacional. Esta colaboración nos da la oportunidad de acercar la experiencia de sonido premium de soundcore a un público más amplio", señala Jesús Fonseca, Regional Key Account Manager de Anker Innovations en España.

El directivo también indica que con esta alianza puede "seguir impulsando nuestro crecimiento en el mercado español". Cabe señalar que soundcore es una firma de audio que cuenta con un amplio catálogo de auriculares inalámbricos y altavoces.

Dispositivos que se caracterizan por contar con diseños únicos y que son totalmente compatibles con los servicios de música en streaming, servicios de voz y un número cada vez mayor de productos domésticos inteligentes.