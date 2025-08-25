Desvelan más detalles del primer iPhone plegable: cuatro cámaras, Touch ID, un módem de Apple y llegaría en 2026

Apple lleva tiempo trabajando en su primer iPhone plegable, un dispositivo que llegaría a España en un futuro y del que ya se han revelado algunos detalles, como que tendría una enorme batería, que sería como tener un iPad mini compacto o que vendría con cuatro cámaras y Touch ID.

Mark Gurman, un conocido analista y periodista de Bloomberg, ha revelado en su newsletter Power On más detalles del esperado teléfono plegable de Apple, que llegaría al mercado el próximo año, en 2026.

Según Gurman, el iPhone plegable no será tipo 'concha', sino que se abrirá como un libro para dar lugar a una pantalla interior más grande, al igual que otros modelos plegables Android, como el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Además, el iPhone plegable vendría con un total de cuatro cámaras —una en la pantalla frontal, otra en la interior y dos en su parte trasera— y usaría Touch ID para la biometría y un módem interno de Apple para la conectividad, según Gurman.

La apuesta por las cuatro cámaras respalda el factor de forma multifuncional. El iPhone plegable podría usarse de forma similar a un iPhone normal cuando está cerrado, con una pantalla táctil de entre 5 y 6 pulgadas y una cámara frontal.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

El dispositivo podría emplear igualmente la cámara trasera principal para tomar mejores fotografías, ya que sería la de mayor calidad. La segunda cámara trasera sería un ultra gran angular o un teleobjetivo, aunque no está todavía claro.

Y cuando se despliegue para revelar la gran pantalla interna de 8 pulgadas, la quinta lente de la cámara serviría como cámara activa para selfies, según el analista. En el caso del Touch ID, llegaría debido a que el teléfono plegable es más delgado. Se rumorea que vendría con un grosor de 5 mm cuando esté abierto y de 9,5 mm cuando esté cerrado.

Por lo que el sistema de cámara TrueDepth necesario para Face ID no cabría en una carcasa tan delgada, mientras que Apple incluiría el sensor de huellas Touch ID en el botón lateral de desbloqueo del terminal.

Gurman también señala que el iPhone plegable incluiría el módem C2 de última generación que la firma californiana lanzaría el año que viene. Asimismo, el analista indica que el dispositivo no tendría ranura para tarjetas SIM en todos los modelos, como sucede con los iPhone actuales.

Asimismo, el analista señala que Apple ofrecería solamente dos opciones de color, negro o blanco, para el lanzamiento de su primer plegable y los proveedores comenzarían a aumentar la producción a principios del año que viene de cara a su lanzamiento en otoño.