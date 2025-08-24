Wheel 3, el tocadiscos vertical que utiliza una aguja óptica para 'leer' los surcos del vinilo con extrema fidelidad

El mercado de los tocadiscos vive una segunda juventud, atrayendo tanto a nostálgicos del sonido analógico como a nuevas generaciones que descubren el ritual de poner un vinilo. En este resurgir, el diseño se ha convertido en el campo de batalla en el que las marcas buscan diferenciarse. Propuestas como el tocadiscos de Audio Technica con su llamativo diseño transparente o modelos que apuestan por la verticalidad para presumir de vinilos mientras se escuchan, demuestran que la innovación estética es clave.

Es en este contexto de búsqueda de la originalidad donde la firma neerlandesa Miniot presenta su última creación, Wheel 3, un dispositivo que redefine el concepto de plato giratorio con un minimalismo y una funcionalidad sorprendentes.

El Wheel 3 se presenta como un disco de madera o acabado lacado que puede colocarse en horizontal, en vertical sobre un soporte de aluminio o incluso colgarse en la pared como si de una obra de arte se tratara.

A primera vista, elementos esenciales como el brazo o la aguja son invisibles, ya que toda la mecánica se encuentra oculta en su interior. Esta proeza del diseño no sacrifica la calidad sonora, sino que la aborda desde una perspectiva completamente nueva. El dispositivo esconde un avanzado sistema que reproduce los discos desde la parte inferior, manteniendo el vinilo a la vista y sin interferencias visuales.

En el corazón del Wheel 3 se encuentra una de sus innovaciones más significativas: una aguja óptica. A diferencia de las cápsulas magnéticas tradicionales, este sistema utiliza luz para leer los surcos del vinilo, lo que, según sus creadores, da como resultado una reproducción de audio analógica de alta fidelidad y sin el desgaste físico que producen las agujas convencionales.

El tocadiscos Wheel 3 Miniot Omicrono

El resultado se complementa con un preamplificador de alta gama diseñado a medida para optimizar la claridad del sonido captado por el sistema óptico.

El movimiento del disco está gobernado por un motor de tracción directa de flujo axial, desarrollado internamente por Miniot para garantizar una rotación precisa y estable a 33 1/3 o 45 revoluciones por minuto.

El chasis principal del Wheel 3 está construido a partir de un sólido bloque de aluminio, mecanizado y pulido para lograr un acabado de alto brillo. La carcasa trasera utiliza un material compuesto, aunque se contempla una edición especial con un respaldo de madera.

Para preservar su diseño minimalista, una pantalla de intensidad regulable y los controles táctiles se integran discretamente en el borde superior del marco circular de aluminio.

El Miniot Wheel 3 ya se puede reservar a través de la página web oficial del fabricante. Su precio es de 2.900 euros y la compañía estima un tiempo de envío de aproximadamente diez semanas desde el momento del pedido, un plazo que refleja el carácter artesanal y cuidado de su producción.