El invento para trabajar más cómodo en cualquier lado: un teclado con pantalla táctil para unir al ordenador o al móvil

Una vez se empieza a trabajar con doble pantalla, volver a conformarse con una sola es un suplicio. Sin embargo, estando de viaje no quedan muchas opciones si no se quiere cargar con un equipo voluminoso. Ante esta necesidad surgen propuestas como portátiles con doble pantalla, paneles enrollables o dispositivos periféricos como este.

El nuevo dispositivo KeyGo es un teclado portátil con pantalla, como un miniportátil plegable que se conecta al ordenador, teléfono o tablet convirtiéndose en una pantalla secundaria con la que ampliar espacio de trabajo. También es posible conectarlo al PC o Mac y es compatible con sistemas operativos como Android o iOS. Esta conexión funciona mediante un cable USB-C.

Para los creadores de contenido que suelen editar vídeos, este pequeño monitor puede ser de utilidad a la hora de deslizarse por la línea de tiempo de sus proyectos. Es más, al ser una pantalla táctil es más fácil utilizar las diferentes aplicaciones sin tener que contar con otros periféricos como un ratón.

Teclado portátil con pantalla de KeyGo Kickstarter- KeyGo Omicrono

En concreto, es una pantalla táctil IPS de 12,8 pulgadas y 720p con una frecuencia de actualización de 60 Hz y compatible con el control táctil de 10 dedos. Por su parte, el teclado cuenta con interruptores de tijera lo que implica un uso más silencioso. También integra iluminación RGB personalizable y un teclado numérico a la derecha.

Además del cable USB-C para conectar ambos equipos de trabajo, el KeyGo cuenta con un puerto tipo C para mantener cargada la batería y poder conseguir un rendimiento estable y prolongado.

Si no se quiere usar la pantalla, se puede plegar 180 grados. El dispositivo está fabricado con aleación de aluminio y pesa 800 gramos. Mide 324 mm de largo y 19 mm de grosor cuando está cerrado, es decir, es más fino que un MacBook Air de 13 pulgadas.

El KeyGo se ha hecho público a través de la plataforma Kickstarter donde se puede conseguir una de las primeras unidades por un precio de 233 euros. Las primeras entregas se realizarán en noviembre de 2025 a todo el mundo. Con esta oferta inicial el proyecto ya ha conseguido más de 138.000 euros. Esta semana finaliza la campaña.

Muchas personas recurren a pequeñas tablets o sus propios teléfonos para unirlos a los ordenadores cuando no cuentan con un escritorio completo con el que trabajar más cómodamente. Esto implica transportar más dispositivos o adaptarse a tecnologías más molestas. Este nuevo invento propone una solución más dedicada a este uso y por lo tanto más cómoda.