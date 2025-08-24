Así es el HoverAir Aqua, el dron que te sigue de forma autónoma para grabar todas tus aventuras acuáticas en 4K

El verano todavía tiene mucho que ofrecer, y una de las mejores maneras de disfrutarlo hasta el último momento es practicando algún tipo de deporte en el mar. Hacer surf y todas sus variantes, pilotar motos de agua o 'volar' haciendo esquí acuático puede ser un recuerdo imborrable, y para eso está pensado HoverAir Aqua, que se presenta como el primer dron comercial resistente al agua.

La compañía Zero Zero Robotics está detrás de este dispositivo que es capaz de despegar y aterrizar directamente sobre la superficie del mar o de un lago, abriendo un nuevo abanico de posibilidades para la grabación de todo tipo de deportes y actividades acuáticas.

Gracias a su certificación IP67, el HoverAir Aqua puede sumergirse completamente tanto en agua dulce como salada sin sufrir daños. Su diseño, además de proteger los componentes internos, le confiere una flotabilidad neutra, lo que le permite mantenerse a flote y ser fácilmente visible gracias a su llamativo color naranja.

El dron HoverAir Aqua

En cuanto a sus capacidades como cámara, el dron está equipado con un sensor CMOS de 1/1,28 pulgadas capaz de grabar vídeo en resolución 4K a 100 fotogramas por segundo. Esta característica es ideal para conseguir tomas a cámara lenta con gran fluidez y detalle, perfectas para registrar escenas de acción en el agua. Para evitar cualquier problema, la lente cuenta con un nanorrevestimiento hidrofóbico y tecnología de autocalentamiento para evitar el empañamiento.

El rendimiento en vuelo es otro de sus puntos fuertes. A pesar de su peso inferior a los 249 gramos, el HoverAir Aqua es capaz de resistir vientos de hasta 61 km/h. Su velocidad máxima alcanza los 55 km/h, permitiéndole seguir sin problemas a sujetos que practican deportes como el esquí acuático o el wakeboard. En cuanto a la autonomía de vuelo, es de hasta 23 minutos por batería.

Lo más sorprendente es el control del HoverAir Aqua, que permite al usuario centrarse por completo en la actividad que está realizando. El dron dispone de más de 15 modos de vuelo automatizados y seguimiento por inteligencia artificial. Se controla principalmente a través de un accesorio llamado Lighthouse, un dispositivo que se lleva en la muñeca y que permite ejecutar comandos básicos como el despegue, el aterrizaje o el inicio de la grabación.

El dron dispone también de una pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas en el propio cuerpo. Esto permite al usuario previsualizar la toma en tiempo real y revisar el material grabado sin necesidad de conectar un teléfono móvil, un añadido muy práctico cuando se está en el agua. Para el almacenamiento, ofrece hasta 128 GB de memoria interna.

En cuanto a su precio y disponibilidad, Zero Zero Robotics ha lanzado una campaña de crowdfunding en Indiegogo desde la que se puede adquirir, con un precio rebajado para los primeros compradores de 860 euros. Los primeros envíos están previstos para diciembre de este mismo año.