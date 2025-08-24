Dex, la cámara con IA para que los niños aprendan idiomas sin esfuerzo mientras se divierten

Ni Duolingo Kids ni ChatGPT. El nuevo mejor amigo de cualquier padre que quiera que sus hijos aprendan idiomas podría ser Dex, una cámara con inteligencia artificial que busca revolucionar el aprendizaje de los niños. Este dispositivo ha sido diseñado específicamente para que los más pequeños, en un rango de edad de 3 a 8 años, puedan descubrir y aprender nuevo vocabulario en diferentes lenguas a través del juego y la exploración.

La propuesta se aleja de las aplicaciones móviles tradicionales para ofrecer una herramienta física e interactiva. Además del inglés, los idiomas disponibles son español, mandarín, coreano, hindi, francés, japonés, alemán e italiano.

El concepto detrás de Dex es sencillo pero tecnológicamente avanzado. Los niños utilizan la cámara para fotografiar cualquier objeto de su alrededor, ya sea un juguete, flores, una fruta o un mueble. En ese momento, la inteligencia artificial integrada en el dispositivo reconoce el objeto capturado y lo nombra en voz alta en el idioma que se haya seleccionado para el aprendizaje.

Dex no solo identifica y nombra, sino que también es capaz de escuchar la pronunciación del niño, ofreciendo una experiencia interactiva que busca corregir y afianzar el conocimiento de una manera lúdica. Su diseño está pensado para ser ligero, duradero y manejable por manos pequeñas, facilitando que su transporte y su uso en cualquier lugar.

Los usos de este dispositivo se centran en convertir momentos cotidianos en oportunidades de aprendizaje bilingüe. Algunos modos permiten su uso offline, pero Dex requiere conexión wifi para su uso. En caso de salir al exterior, la marca recomienda usar los móviles de los padres como punto wifi para poder usar Dex en el parque, durante un viaje o en cualquier otra situación, fomentando la curiosidad natural de los niños.

La cámara con IA Dex

Los padres pueden configurar el dispositivo a través de una aplicación complementaria llamada Dex Copilot, adaptando la experiencia a las necesidades de sus hijos. Y además de la cámara, los niños también pueden 'trastear' con cuentos interactivos y varios juegos. El objetivo es que los más pequeños fortalezcan el aprendizaje de una segunda lengua mediante la asociación directa entre los objetos reales de su día a día y las palabras que los definen en otro idioma.

El dispositivo ya está disponible para su compra a través de su web en EEUU en dos colores, rojo o amarillo, por un precio de 250 dólares (unos 215 euros al cambio). De momento, la compañía no ha ofrecido una fecha de lanzamiento concreta ni el precio en Europa, por lo que habrá que esperar a futuros anuncios oficiales para conocer todos los detalles para adquirir este curioso gadget infantil.