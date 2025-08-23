Dreame va a por Dyson: su nuevo aspirador llega a España con 7 accesorios para limpiar hasta el último rincón de casa

Los robots aspiradores han conquistado un gran número de hogares, liberando a sus propietarios de la limpieza diaria del suelo. Sin embargo, estas máquinas aún no han conseguido jubilar a los tradicionales aspiradores que se están reinventando con nuevas funciones y accesorios para ofrecer una capacidad de limpieza mucho más profunda.

Un ejemplo es este nuevo aspirador y fregona de la marca Dreame, que quiere competir con los modelos premium del sector de marcas como Dyson. La principal ventaja de la nueva Dreame H15 Mix 7 en 1 es el juego de herramientas para limpiar cualquier superficie.

La colección comienza con el tradicional cepillo que aspira el suelo al mismo tiempo que lo friega. Le sigue el Cepillo CelesTect, pensado para trabajar en multisuperficie con luz LED y apertura frontal ajustable para adaptarse a alfombras o aspirar grandes restos de suciedad.

Aspiradora y fregona H15 Mix Dreame Omicrono

En el caso de las alfombras, otro accesorio es el limpiador de manchas para alfombras inalámbrico con 19.000 Pa de succión, utiliza agua caliente a 60 grados y spray desodorante. Además, este complemento puede limpiar la propia manguera del dispositivo.

En cuarto lugar está el mini cepillo motorizado, pensado para las tapicerías, ya que es capaz de levantar pelo y polvo fino. Los tres últimos accesorios están diseñados para no dejar suciedad en ningún rincón estrecho. Por ejemplo, la varilla de extensión permite eliminar restos en superficies duras y complicadas como los teclados y escritorios. Esta cualidad es intrínseca en el diseño de la aspiradora. Por ejemplo, puede inclinarse 180 grados para colarse por espacios de solo 14 cm y limpiar el suelo bajo los muebles.

La H15 Mix tiene una potencia de succión de 23.000 Pa, que se ajusta automáticamente según el nivel de suciedad que detecta el sistema. Gracias a sus sensores, regula la potencia y el flujo de agua, así como la concentración de detergente. Estas zonas diferenciadas por estar más o menos sucias se indican por colores en la pantalla LED.

Este ajuste automático no solo promete una limpieza más profunda cuando se necesita, sino también un ahorro del depósito de agua y detergente, con hasta un mes de autonomía. En cuanto a la batería del dispositivo, el H15 Mix ofrece 65 minutos de autonomía en modo de fregado y 75 minutos en modo de aspirado, tiempo que se puede ampliar con su batería extraíble. Esto se traduce en una cobertura de hasta 400 metros cuadrados de limpieza en una sola sesión.

Aspiradora y fregona H15 Mix Dreame Omicrono

Para fregar, este equipo puede utilizar agua a 100 grados para disolver la suciedad y las manchas más pegajosas. Con solo presionar un botón, el cepillo se enjuaga a fondo dentro de la base y se sumerge en 240 ml de agua caliente, logrando un aumento del 98,3 % en el flujo de agua en comparación con la generación anterior.

La Dreame H15 Mix está disponible en la página oficial de la marca por 899 euros, aunque durante las dos primeras semanas tras el lanzamiento contará con un descuento de 200 euros.