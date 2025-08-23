Este bolígrafo no es lo que parece: la multiherramienta que incluye 6 utensilios para cualquier emergencia

En el mundo de las multiherramientas hay una regla única: integrar el mayor número de utensilios en el diseño más versátil y compacto. La mayoría recurren al clásico llavero para llevar a todas partes, mientras otros innovan con modelos parecidos a un mosquetón. También es un clásico integrar las herramientas en un bolígrafo, al más puro estilo del Inspector Gadget.

Este último es el diseño elegido para esta nueva multiherramienta. Los responsables de este último diseño son la empresa TiMate que ya trataron de reinventar el bolígrafo de toda la vida con BoltLite, una multiherramienta de titanio que incluía linterna y servía de palanca entre otras posibilidades.

Su nueva creación se llama CoreLite, un nuevo bolígrafo que esconde hasta 6 herramientas en un diseño compacto. Solo pesa 72 gramos al estar fabricada con titanio de grado 5 y mide 148 mm de largo. Su grosor es de 15 mm.

Composición de la multiherramienta CoraLite con forma de bolígrafo TiMate Omicrono

El bolígrafo integra una punta de lápiz inagotable que no requiere de tinta. Consiste en una punta de aleación de grafito que escribe sobre cualquier superficie, incluso bajo el agua. Esta punta, además, es reemplazable y, según promete TiMate, dura tanto como 100 lápices de madera.

Su segunda utilidad es la linterna, la cual se puede utilizar con las manos libres gracias al clip que integra para sujetarlo en la ropa u otras superficies. Otra opción es usar la base magnética que fija la linterna al capó del coche o una caja de herramientas.

La linterna cuenta con un nivel bajo de 30 lúmenes y otro alto con 120 lúmenes cuando se necesita alumbrar una zona extensa. Otra opción es la luz estroboscópica para situaciones de emergencia, como pedir ayuda o alertar a los coches que se aproximen. La linterna se carga mediante un USB-C en 40 minutos y la batería es reemplazable.

En tercer lugar, está la cuchilla de 30 grados y 0,38 mm de grosor que permite tallar, cortar o marcar. Aseguran que el cambio de la hoja es sencillo y rápido, así como el desmontaje de todo el bolígrafo para hacer uso de una u otra herramienta.

Bolígrafo multiherramienta TiMate Omicrono

A estas opciones le acompañan una punta de cerámica para romper cristales y cuatro ranuras de tritio para ver en la oscuridad. Por último, una minipalanca de titanio con la que poder sacar clavos, por ejemplo.

Para quienes estén interesados en conseguir una de las primeras unidades de este invento y apoyar el proyecto, se ha anunciado a través de Indiegogo, una popular plataforma de crowdfunding. Su precio en esta fase inicial es de 73 euros y las primeras entregas están programadas para diciembre de 2025 para todo el mundo.