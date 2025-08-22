El móvil de Trump cambia de diseño: pasa de imitar a un iPhone a plagiar el aspecto del Samsung Galaxy S25 Ultra

Ya se pueden reservar las primeras unidades del móvil anunciado por la familia Trump, aunque el diseño de este dispositivo sigue generando dudas. La imagen presentada en junio, cuando se dio a conocer este proyecto, se ha descartado. Sin previo aviso ni mayores explicaciones, el teléfono bajo la firma del presidente de los Estados Unidos luce ahora casi idéntico a uno de los móviles premium del año de una marca extranjera.

El equipo de Trump Mobile ha compartido el nuevo anuncio a través de la red social X. "la espera casi ha terminado. El teléfono T1 es potente, elegante y está diseñado con las funciones que más necesitas. Reserva hoy y sé uno de los primeros en experimentarlo", se puede leer en el tuit junto a una imagen del teléfono 'rediseñado'.

Atrás queda el concepto inicial que mostraba un teléfono muy parecido a un iPhone sin concretar chapado en oro. Esta vez las semejanzas han aumentado, claramente se puede ver el Galaxy S25 Ultra presentado por Samsung a principios de año, pero con una cubierta dorada y con el logo T1 y la bandera estadounidense grabados.

The Verge confirma que la parte dorada es una funda de la marca spigen para este modelo de la compañía coreana. Este detalle se puede comprobar mirando de cerca la imagen en la que se puede ver que no han quitado el logo del fabricante de la funda bajo la bandera. Spigen también ha comentado este detalle en redes sociales.

El diseño del teléfono de Donald Trump parece cambiar a voluntad. Dentro de la web en la que hacer la reserva sigue figurando la primera ilustración. Pero en redes sociales, con cada nuevo mensaje, el diseño cambia siguiendo el estilo de un nuevo modelo de otras marcas.

Trump Smartphone Trump Mobile Omicrono

No son los únicos detalles que cambian sus especificaciones y la promesa de tener un teléfono fabricado en EEUU han variado. La compañía ya no afirma que el teléfono se fabricará en EEUU. Del "Made in USA" pasaron al "Diseñado con los valores estadounidenses en mente" y ahora dice que hay "manos estadounidenses detrás de cada dispositivo".

Por otro lado, el dispositivo ha encogido drásticamente si se tiene en cuenta la lista de especificaciones. Su pantalla ahora tiene 6,25 pulgadas, muy inferior a las 6,78 pulgadas descritas cuando se anunció inicialmente. Este tamaño no se corresponde con el de los móviles elegidos para las ilustraciones, el Galaxy S25 Ultra tiene una pantalla de 6,9 pulgadas.

Otro de los diseños presentados para el Tump Mobile T1 Trump Mobile Omicrono

Sí se mantienen la gran batería de 5.000 mAh o una cámara principal de 50 MP. Sigue sin indicarse ningún procesador en concreto, pero sí que teléfono tendrá 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, los cuales se podrán ampliar con una tarjeta extra. El sistema operativo será Android 15, sin capa de personalización como acostumbran otras marcas como Samsung o Xiaomi.

La batería de 5.000 mAh se podrá cargar mediante un puerto USB-C y con carga rápida de 20 W. Una curiosidad es el conector para auriculares de 3,5 mm que la mayoría de teléfonos modernos ya no integra, pero que sí estará incluido en el móvil de Trump, según esta información.