Adiós a la sombrilla de siempre: el invento con placas solares que permite cargar el móvil en la playa y nunca se vuela

Todo en esta vida es susceptible de mejora, incluso elementos tan tradicionales como pueden ser una sombrilla o la nevera que llevan usando en las playas de España varias generaciones. Estos inventos se renuevan ahora con diseños que integran placas solares y baterías para cargar los dispositivos electrónicos que se necesiten en días de descanso al aire libre.

Para cargar un móvil con el que hacer fotos de los pequeños jugando con la arena o para cargar el libro electrónico que leer a la sombra con el sonido del mar de fondo. Ben y Marc Richard, padre e hijo son los inventores de esta sombrilla, Solar Wave, que ofrece carga solar y otras curiosidades.

Sus inventores han presentado esta idea a través de la plataforma Kickstarter, donde ya ha conseguido... patrocinadores. Quienes estén interesados en conseguir una de las primeras unidades y financiar el proyecto, pueden reservar una sombrilla SolarWave por 128 euros. Las primeras entregas están programadas para febrero de 2026 a cualquier parte del mundo.

A simple vista parece una sombrilla normal, pero la primera peculiaridad es la mesilla de tela en la parte baja. Esta integra dos puertos USB-C con los que cargar varios dispositivos como pueden ser los móviles. Estos se colocan en dos bolsillos diseñados expresamente para teléfonos.

Los móviles o ebooks que se conecten a los puertos USB-C se cargan a través de una batería externa alojada en la base de la sombrilla, justo en la arena, pero protegida. Los paneles solares en lo alto de la sombrilla se encarga de mantener cargada la power bank en la base y, por extensión, los teléfonos.

Utilizan células solares IBC con un revestimiento de ETFE. Esto permite que los paneles solares adquieran una textura similar a la espuma, haciéndolos resistentes a los arañazos y al agua, además de una mayor durabilidad, aseguran los inventores.

Cada puerto USB-C suministra hasta 5 voltios y 2 amperios de potencia. Así se puede cargar desde el teléfono, hasta el libro electrónico o los auriculares que quieras usar durante horas de descanso en la playa.

No solo han pensado en la parte tecnológica, también en nuevas soluciones para fijar la sombrilla en playas con fuertes vientos. Además de diseñar un palo con forma de rosca para incrustar el extremo en la arena con más firmeza, esta sombrilla incluye un bolsillo de arena.

En la base se puede colocar un extra de tela en el que introducir arena de la playa, el peso de la misma sostiene el palo de la sombrilla a una base más amplia con forma circular y peso añadido. De esta forma, el viento tiene más difícil llevarse volando la sombrilla con tu móvil.

A su vez, este accesorio integra otros dos bolsillos para colocar vasos o botellas en posición vertical. Como si se tratara del portavasos del coche, las bebidas quedan bajo la sombra del parasol y cerca para disfrutarlas a cada rato.