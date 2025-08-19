Adiós a las cápsulas de café: la cafetera espresso de Lidl con vaporizador y estética retro que se agotará rápido en España

Las cafeteras domésticas para preparar espressos se han convertido en un electrodoméstico cada vez más popular en los hogares españoles, permitiendo disfrutar de un café con calidad de cafetería sin salir de casa. Supermercados como Aldi o Carrefour han lanzado sus propias versiones compactas con diseños cuidados y precios competitivos, buscando decir adiós a las cápsulas.

Estos modelos, como la cafetera de Carrefour por menos de 70 euros o la propuesta de Aldi con estética retro, apuestan por la versatilidad del café molido y la personalización de la bebida, incluyendo a menudo vaporizadores para la leche.

Siguiendo esta tendencia, Lidl ha incorporado recientemente a su catálogo online la cafetera espresso de la marca Bergner, un modelo que combina una estética vintage con unas especificaciones técnicas modernas. Lo mejor es el precio de 69,99 euros, con un 22% de descuento sobre su coste habitual de 89,99 euros.

Este dispositivo se presenta como una alternativa para aquellos usuarios que buscan un mayor control sobre la preparación de su café diario, alejándose de los sistemas de monodosis y acercándose a la experiencia de un barista. Su diseño, disponible en colores beis y lila, la convierte no solo en un aparato funcional sino también en un elemento decorativo para la cocina.

En el apartado técnico, la cafetera de Bergner cuenta con una potencia de 1100 W, un factor clave para alcanzar rápidamente la temperatura óptima del agua y generar la presión necesaria para la extracción del café.

Cafetera espresso de Bergner Lidl Omicrono

Funciona con una bomba de presión de 15 bares, una cifra estándar en el segmento de las cafeteras espresso domésticas que asegura la obtención de una crema consistente y un sabor intenso en cada taza. Este sistema de presión es fundamental para extraer todos los aceites y aromas del café molido.

El dispositivo está equipado con un depósito de agua extraíble con una capacidad de 1,2 litros, lo que permite preparar varias tazas sin necesidad de rellenarlo constantemente. Además, incluye un vaporizador orientable que posibilita espumar leche para la elaboración de lattes o capuchinos, así como calentar agua para infusiones.

El panel de control es intuitivo, con indicadores luminosos que señalan el estado de funcionamiento y un termómetro en el frontal que muestra la temperatura del agua, un detalle que refuerza su inspiración retro. La cafetera viene con un portafiltro metálico y dos filtros para preparar una o dos tazas simultáneamente, junto con una cuchara dosificadora con prensador. Sus dimensiones son de aproximadamente 20 x 26 x 29 cm y está fabricada principalmente en acero inoxidable y plástico.