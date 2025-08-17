El motor eléctrico compacto y ligero diseñado para propulsar kayaks y pequeños barcos de pesca a más de 30 km/h
La firma FluxJet Marine ha ideado un sistema que replantea las bases de los motores de propulsión a chorro para conseguir más potencia y eficiencia.
Más información: Las mejores apps para pasar el verano, según Apple: de poder seguir tus vuelos a juegos gratis para los más pequeños
Los deportes náuticos más convencionales se están modernizando a pasos agigantados en España. Sobre todo gracias a los revolucionarios motores eléctricos que permiten potenciar kayaks y pequeños barcos casi sin esfuerzo. Uno de estos motores de nueva generación pretende ser una auténtica revolución.
La compañía FluxJet Marine ha lanzado un demostrador de su nuevo motor eléctrico FluxJet, un prototipo desarrollado para kayaks y embarcaciones de tamaño medio, consiguiendo una potente propulsión eléctrica con un peso muy bajo.
La compañía ha hablado de ello en el medio New Atlas, afirmando que han repensado de cero un motor que, de otra forma, contaría con unos estándares sin cambios desde hace más de medio siglo. "Así que partimos de cero", relatan desde la empresa.
Un motor eléctrico compacto y eficiente
El motor está actualmente siendo desarrollado por la californiana FluxJet, que ha apodado provisionalmente a este dispositivo con su mismo nombre. Dispone de un módulo de propulsión eléctrica de menos de 2,2 kilos de peso.
En palabras de los responsables de este dispositivo, el motor de ese tamaño pudo impulsar embarcaciones pequeñas a más de 32 kilómetros por hora, con una unidad de propulsión del tamaño "de un balón de fútbol".
Todo comenzó en 2019, cuando el CEO de FluxJet Marine, Jason Woods, se dispuso a desarrollar un nuevo motor reduciendo prácticamente todas sus especificaciones: peso, tamaño, coste e incluso el número de piezas, aumentando por el camino el rendimiento.
La base estaba centrada en una moto acuática Kymera Body Board, que contaba con un sistema de propulsión eléctrica a chorro para alcanzar con ella 32 kilómetros por hora. El objetivo no es otro que el de conseguir un motor más compacto pero igual o más potente.
Para ello, Woods partió de cero y retomó todo el procedimiento de desarrollo a los principios más básicos. "Nos dimos cuenta de que la configuración convencional de motor, eje de transmisión, sellos, cojinetes y bomba de chorro se había mantenido sin cambios durante más de 50 años", dijo Woods.
Y efectivamente, se consiguió reducir enormemente las piezas respecto al modelo anterior, dejando las sobrantes en una unidad autónoma fácil de desmontar y reinstalar. Sin embargo, hay cambios sustanciales en su interior.
El sistema se quita de encima la idea de usar un motor para hacer girar un eje de transmisión que a su vez mueve un impulsor. Por contra, el FluxJet rodea al impulsor con un motor electromagnético de tipo anillo.
A esto debemos sumarle que el motor va totalmente sumergido en el agua, sin sistemas de protección o bolsas de aire. Esto es debido a que así se reducen las vibraciones y el propio ruido que emite el motor, ayudando además a refrigerar todo el conjunto si se le exige mucho.
Según explica Woods a New Atlas, las bombas de chorro convencionales usan una configuración en la que los álabes del impulsor giran independientemente en un anillo metálico fijo que los rodea. Esto presenta un problema; si partículas o pequeños objetos entran en el motor como arena, pueden provocar problemas.
Si por ejemplo se cuela arena al ser absorbida y se atasca entre los álabes y la propia pared del anillo, entonces el impulsor en cuestión puede quedar atascado. Esto sin contar el desgaste que eso supone para las puntas de los álabes.
FluxJet cambia este sistema y hace que las propias aspas estén conectadas al propio anillo giratorio, el cual gira junto al impulsor. Esto mata dos pájaros de un tiro; se eliminan espacios en los que se pueda acumular la arena y se consigue una mayor rigidez gracias a la conexión con el anillo.
Por si fuera poco, Woods explica que gracias a este sistema, se consigue impulsar más agua a través del sistema, consiguiendo un rendimiento mejorado. "La primera unidad de prueba que construimos pesaba 1,8 kilos y podía generar 5.000 vatios de forma continua".
Además de todo ello, la dirección está gestionada a través de dos pedales conectados por cable al motor, que giran la boquilla de empuje vectorial del FluxJet de un lado a otro. Al no tener hélices ni ejes, estos no se enganchan y no tocan el fondo.
Al menos en el FluxJet Kayak, una embarcación desarrollada expresamente para acoger a este motor, y que tiene su batería debajo del asiento. El kayak, presentado en la feria de artículos de pesca iCast 2025, costará 2.999 dólares o lo que es lo mismo, poco más de 2.500 euros.
FluxJet, con este conjunto, ha anunciado el primer kayak eléctrico con propulsión a chorro sin pedales, con una autonomía de 960 minutos y nada menos que 1.000 W de potencia.