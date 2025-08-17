La miniherramienta multiusos que sirve de llavero con 9 utensilios: destornillador, cuchilla, palanca y mucho más

Desde el nacimiento de las navajas suizas, las multiherramientas para llevar en el bolsillo a todas partes han evolucionado hasta adoptar formas insospechadas. Desde un mosquetón para los aficionados a la escalada, hasta formatos diminutos como una simple tarjeta de crédito. La gracia de estos diseños es integrar el mayor número de utensilios y funciones en su pequeño cuerpo como ocurre con la nueva T8 de Orioners.

Nace el sucesor de la Orioners T6, los creadores de esta multiherramienta con forma de llavero han lanzado una nueva versión más potente. En vez de los 5 utensilios que ofrecía el modelo anterior, ahora han conseguido diseñar un modelo que reúne hasta nueve funciones.

Como ya es costumbre en este sector, el nuevo diseño ha visto la luz a través de la plataforma Kickstarter, con la intención de conseguir financiación para su fabricación a gran escala. Los patrocinadores del proyecto pueden reservar una de las primeras unidades por un valor de 45 euros y recibirla en noviembre de 2025 en cualquier parte del mundo.

Ambas herramientas tienen apenas unos meses de diferencia, el equipo de Orioners Driven trata de superarse constantemente. Así, la T8 hereda parte de las ventajas de la T6 y añade nuevas funciones. La T6 tiene una hoja afilada plegable de 30 milímetros, un destornillador de punta plana, otro Phillips, una llave hexagonal de 4 y 6 mm, y un abrebotellas. Estas cualidades se mantienen, pero con una hoja 5 mm más corta.

A todas estas opciones, se suman ahora nuevas posibilidades. Para empezar, la T8 incorpora una palanca, también cuenta con dos tamaños de llave de radios y una regla métrica de 3 cm. Además ofrece un silbato de supervivencia, una llave hexagonal de 8 mm y dos ranuras para viales opcionales de tritio fosforescente, pero no incluye el destornillador Phillips.

Todos estos utensilios caben dentro de un diseño más corto, pero siendo más ancha y gruesa que sus predecesoras. Su estructura completa mide 62 mm de largo, 27 mm de ancho y 6,5 mm de grosor. Eso sí, esta novedad es más pesada: la T8 pesa 22 gramos, mientras que la T6 pesaba 7,5 gramos.

Con estas cualidades, aunque aún queda 21 días para que expire la oferta, sus creadores ya han superado con creces el objetivo de financiación, buscaban recaudar 2.192 euros y ya han logrado casi el doble, más de 4.270 euros.