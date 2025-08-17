Leroy Merlin va a por Dyson con un ventilador sin aspas que enfría tu casa en segundos: el chollo que se agotará en España

Tal es el calor que hace en España que no son pocos los que viven pegados a los aires acondicionados o ventiladores de sus casas. Se están poniendo de moda los ventiladores sin aspas, que presumen de diseños minimalistas para todo tipo de hogares. Leroy Merlin también vende el suyo propio.

Se trata de este ventilador sin aspas de la firma HTW, que ofrece un equilibrio entre diseño y especificaciones gracias a su estética moderna. Un producto que se vende en la web de Leroy Merlin por 147 euros y que es exclusivo online.

Dicho ventilador tan solo emite 54 decibelios de ruido a plena potencia, cuando se usa el máximo de sus 12 niveles de velocidad incluidos. Además, es muy eficiente gracias a una potencia comedida de 40 W máximos.

El ventilador sin aspas de Leroy Merlin

El ventilador HTW VTR-40CK de Leroy Merlin no es especialmente grande. Tiene una altura de 104 centímetros, y pesa menos de 5 kilos. Se conecta a la corriente, por lo que no es inalámbrico ni mucho menos, aunque lo compensa con un cable de 1,8 metros de largo.

Integra un motor de alta eficiencia que además de ofrecer esos 40 W de potencia, soporta un sistema de temporizador de 8 horas. El cuerpo, que tiene un factor de forma de un ventilador de torre, puede oscilar en un rango de 90 grados.

Según HTW, el ventilador puede climatizar distintos tipos de espacios con facilidad, debido a una distribución uniforme del aire a través de sus conductos de aire ubicados en la parte superior del cuerpo, donde usualmente irían las aspas del ventilador.

No falta una práctica pantalla digital que muestra el nivel de velocidad y el temporizador, además de un mando a distancia que viene incluido para manejar el dispositivo a distancia. Eso sí, no dispone de ruedas para poder transportarlo fácilmente por las habitaciones.

Ventilador HTW sin aspas. Leroy Merlin Omicrono

Sin embargo, los materiales de construcción son de lejos el punto más positivo del ventilador. Una malla metálica cubre todo el cuerpo inferior, junto a una parte superior acabada en blanco y que se encarga de mover el aire por toda la habitación.

En su panel frontal tenemos cuatro simples controles, para facilitar enormemente el uso del ventilador. Un botón de encendido, un botón para controlar la velocidad del aire, otro para manejar la oscilación del cuerpo superior y el temporizador.

Hay que tener en cuenta que esta oferta es exclusivamente online. No se puede encargar ni por teléfono ni por la tienda; será necesario comprarlo desde la página web de Leroy Merlin, haciendo uso de su servicio de compra por Internet.