Ecocapsule Box, la minicasa prefabricada que triunfa en España: es autosuficiente y tiene dos habitaciones, cocina y baño

Ante la dura perspectiva que implica acceder a una vivienda en España, ciudadanos de todo el país optan por las minicasas como alternativa. Modelos fabricados incluso a partir de contenedores, que en muchos casos son remolcables. También existen las llamadas eco-cápsulas.

O eso es más bien lo que pretende la compañía eslovaca Ecocapsule, que ha lanzado un nuevo tipo de vivienda muy llamativa: la Ecocapsule Box, un módulo de vivienda destinada a lo que la propia firma llama "eco-resorts" y que destaca por su sostenibilidad.

Además de tener un diseño modular, su construcción, posicionamiento y transporte es una simple cuestión de días. Una casa completamente desconectada de la red eléctrica y que tiene como principal atractivo un precio tremendamente competitivo de poco más de 50.000 euros.

Una minicasa ecológica y modular

Lo primero que destaca de esta 'casa', que puede alojar a un máximo de 4 personas, es un exterior equipado con paneles solares en toda la fachada para suministrar toda la energía necesaria y que sus habitantes sean autosuficientes.

El interior dispone de cocina, baño con ducha, lavabo e inodoro. El comedor da acceso a la terraza y conecta con el dormitorio principal, coronado con una ventana de formato panorámico.

Cocina de la Ecocapsule Box. Ecocapsule Omicrono

Dispone de dos habitaciones separadas para conseguir una mayor privacidad y un interior hecho con materiales personalizables, lleno de compartimentos en los que guardar todo lo que sea necesario. Los ventanales permiten que entre una gran cantidad de luz y disfrutar de las vistas.

La Ecocapsule Box se puede comprar amueblada o sin muebles, con un espacio totalmente personalizable. De hecho si se quiere, se pueden acoplar hasta tres camas dispuestas en horizontal de cara al ventanal.

La cocina está totalmente equipada, aire acondicionado incluido. Por su parte, los paneles del dormitorio tienen espacio suficiente para almacenar cosas, mientras la batería dispone de una capacidad para almacenar energía de 25,6 kWh, con una producción solar máxima de 9 kWp.

Cuesta 55.000 euros y el plazo de entrega estimado es de unos 3 meses. Un camión se encarga de transportarla y una grúa, de posicionarla en el sitio elegido por el usuario.

Espacio interior de la Ecocapsule. Ecocapsule Omicrono

Lógicamente, esta idea está potenciada por una gran facilidad de instalación y puesta en marcha. Un detalle interesante que menciona Ecocapsule es que su valor de reventa estimado puede ser de un 60% o más en los próximos 6 años, tiempo de depreciación que pone la empresa eslovaca.