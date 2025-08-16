Adiós a los ronquidos: el invento que regula la respiración y vigila tu salud por la noche para detectar apneas del sueño

Dormir con una persona que ronca puede impedir el descanso por las noches. Pero esta afección no solo resulta problemática para las parejas, también puede ir de la mano de otros problemas como la apnea del sueño. En los últimos años han surgido diferentes soluciones como la almohada inteligente de Xiaomi para paliar estos problemas de salud y ayudar a mejorar el descanso de todos los que la padecen directa o indirectamente.

Un nuevo ejemplo es el Sleepmi Z4. Como indica su propio nombre, esta es la versión 4 de Sleepmi. Desde su primer modelo, esta empresa ha utilizado ligeras vibraciones desde la barbilla para masajear los músculos y los nervios sublinguales. Estas pulsaciones, jugando con las frecuencias, estimulan el endurecimiento muscular y regulan la respiración. Así se consigue expandir las vías respiratorias y reducir la intensidad del ronquido, tal y como explican en su propia página web.

En la plataforma Kickstarter se ha presentado este nuevo dispositivo para conseguir financiación antes de lanzarlo al mercado. Los patrocinadores pueden obtener las primeras unidades por un precio de 77 euros y recibirlo a partir del mes de octubre.

El collar se encarga de monitorizar continuamente la respiración del usuario durante la noche: analiza los cambios respiratorios y combina esta información mediante algoritmos con datos como el oxígeno en sangre o la frecuencia cardíaca para determinar las pausas respiratorias.

Estos datos, explican sus creadores, se utilizan para aplicar diferentes intensidades de pulso con las que intervenir en la respiración, "ajustar el ritmo respiratorio y ayudar a los usuarios a restablecerlo". También sirve como detector de apnea del sueño, una interrupción involuntaria de la respiración mientras se duerme.

La apnea obstructiva del sueño (AOS) supone dejar de respirar en lapsos de hasta 20 segundos. Ocurre porque los músculos de la garganta se relajan y bloquean las vías respiratorias, y su principal sintomatología es el agotamiento que provoca, ya que impide el descanso nocturno.

Otra consecuencia de la AOS es el aumento de la presión sanguínea, con el consecuente incremento del riesgo cardiovascular y de infarto. Además, tiene un impacto en el descanso de los convivientes, ya que quienes la sufren suelen roncar intensamente.

Kickstarter Omicrono

Existen distintos tratamientos para esta afección y la mayoría de relojes inteligentes que hay en el mercado actualmente la analizan a través de los datos biométricos que recogen a diario.

En este caso, el pequeño tamaño de Sleepmi facilita llevarlo encima cuando se va de viaje e incluso cuenta con un estuche donde guardarlo.

Para cargar la batería basta con usar el puerto USB-C de tu móvil o portátil. La autonomía de su pequeña batería de 170 mAh puede durar hasta 12 horas según indican en la presentación, pero depende en gran medida de la gravedad del ronquido y el esfuerzo que tenga que hacer el dispositivo para mitigarlo.