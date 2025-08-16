Adiós a los marcos de Ikea: el invento que utiliza tinta electrónica para que disfrutes de tus fotos y cuadros favoritos

Monitores con segundas pantallas hechas de tinta electrónica, pantallas plegables sacadas del futuro... la tinta electrónica está de moda en España. Especialmente los modelos a todo color que destacan por su calidad de imagen.

Lo siguiente en esta escalada de popularidad no es nada menos que un marco hecho con tinta electrónica a color. Se trata del Blooming 8 Colour E-Ink Canvas, un dispositivo para mostrar imágenes y arte digital a todo color.

Lo hace gracias a una pantalla Spectra 6 Colour de tinta electrónica que imita al papel, y que funciona de forma totalmente local. La firma detrás del proyecto de micromecenazgo habla de nada menos que "años de autonomía" en batería.

Un marco con pantalla de tinta electrónica

Este lienzo tiene una idea muy sencilla: sustituir los espacios vacíos de los marcos convencionales e integrar una pantalla de tinta electrónica a color, pero sin cables y con un acabado que imita al papel para mejorar su tacto.

La Spectra 6 es la joya de la corona, permitiendo al usuario cargar imágenes a través de la aplicación dedicada o mediante una tarjeta SD local pero manteniendo los tonos de las obras originales. Todo ello en tamaños que van desde las 7,3 pulgadas hasta las 28,5 con paneles de hasta 2.160 x 3.060.

Cuadro con pantalla de tinta electrónica a color Bloomin8. Arpobot Omicrono

Hablamos de un cuadro de tinta electrónica con un tamaño de 28,5 pulgadas con tecnología Sharp IZGO, que consume energía únicamente cuando cambiamos de imagen. "Una sola carga puede durar años. Incluso si se agota la batería, la última imagen mostrada permanece visible", dice la firma.

Su aplicación para iOS y para Android permite cargar imágenes desde la aplicación móvil y aplicar obras de arte de galerías curadas por la propia empresa. Un detalle importante es que también se pueden crear obras de arte basadas en IA.

Si no se quiere usar la app, siempre se puede usar una tarjeta SD para cargar la imagen o incluso usar la red WiFi para mostrar y subir imágenes sin necesidad de intercambiar datos ni de acceder a servidores de terceros.

Hasta es posible configurar horarios y sistemas de sincronización con otros dispositivos. De hecho, también es compatible con los marcos RÖDALM de Ikea, aumentando por el camino su exposición.

Funciones del marco de tinta electrónica. Arpobot Omicrono

Si el arte es lo de menos para el usuario, también puede usar el cuadro para mostrar el calendario, el tiempo e incluso confeccionar una lista de tareas. Es decir, que puede incluso servir como pizarra improvisada con pantalla de tinta electrónica.

Precio y disponibilidad

De momento el proyecto del lienzo en pantalla de tinta electrónica en Indiegogo ha conseguido el apoyo suficiente para hacerse realidad, con más de 2.600 usuarios apoyando el proyecto.

La empresa detrás de la idea ya ha desarrollado el concepto y se encuentran en la fase de prototipos del producto. No será hasta que lancen la versión de producción que comenzarán a enviar los paquetes.

En este sentido, se ofrecen varias ofertas previas de lanzamiento con algunos tamaños. El cuadro más pequeño comienza en los 165 euros de precio, mientras que el intermedio sube a los 375. El más grande asciende a los 987 euros de precio previo.