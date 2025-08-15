No lo tires: el ingenioso invento que convierte las sobras de comida en fertilizante para tus plantas en tiempo récord

El desperdicio alimentario es un grave problema a escala planetaria. Aunque en España en los últimos años se ha reducido un 20% desde 2020, el último año 1.125 millones de kilos o litros de comida acabaron en el vertedero, según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura.

Una de las soluciones para mitigar este impacto es el compostaje, pero las compostadoras caseras tradicionales presentan una serie de inconvenientes, como la generación de malos olores, la atracción de plagas y el largo tiempo que requiere el proceso de descomposición.

Para dar respuesta a estos desafíos, en el mercado han aparecido distintos dispositivos tecnológicos que prometen un reciclaje de alimentos más rápido, limpio y eficiente. El más prometedor es el Loopii Food Recycler, que ha iniciado una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter y promete transformar los restos de comida en un material seco, inodoro y rico en nutrientes en un corto periodo de tiempo.

El Loopii Food Recycler se presenta como una solución compacta para tener siempre a mano en la cocina. Cuenta con una capacidad interior de 5,3 litros, suficiente para gestionar los residuos generados por una familia media a lo largo del día.

Su principal reclamo es la velocidad de su proceso: en aproximadamente dos horas, el dispositivo es capaz de deshidratar, triturar y esterilizar los desechos orgánicos, reduciendo su volumen en hasta un 90%.

El compostador automático Loopii

Uno de los aspectos más destacados del diseño de Loopii es su sistema de desodorización de doble etapa. En un primer nivel, un filtro intercambiable de carbón activado se encarga de atrapar las moléculas de olor de mayor tamaño.

Posteriormente, un sistema que libera una concentración controlada y segura de ozono neutraliza los olores restantes, garantizando que el proceso no genere molestias en la cocina.

El material resultante puede usarse como fertilizante TRhino Omicrono

Una de las prioridades de sus creadores era permitir un control sencillo y sin complicaciones. El usuario solo tiene que depositar los restos de comida en el cubo interior, cerrar la tapa e iniciar el ciclo con un solo botón.

A diferencia de las compostadoras convencionales, Loopii puede procesar una amplia gama de alimentos, desde restos de fruta y verdura hasta productos más complejos como huesos de pollo o arroz, gracias a sus potentes cuchillas y a un revestimiento interior antiadherente.

El material resultante es una sustancia seca, estéril y fácil de almacenar que puede mezclarse con tierra para ser utilizada directamente como fertilizante para plantas de interior o jardín, o bien desecharse en la basura ocupando un espacio mínimo.

En cuanto a su precio y disponibilidad, el Loopii Food Recycler ya se puede reservar por unos 255 euros, aunque los primeros pedidos no se enviarán hasta enero de 2026.