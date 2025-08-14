Un enorme televisor de 55 pulgadas por menos de 330 euros: el chollo de Carrefour que se agotará en España

Son muchos en España los que aprovechan estas épocas veraniegas para actualizar sus televisores. Las ofertas veraniegas dejan baratísimas teles de todo tipo de firmas, incluyendo Xiaomi, que optan por rebajar sus dispositivos drásticamente.

Es el caso de Toshiba, que ha tirado la casa por la ventana en la tienda online de Carrefour con un televisor Smart TV de 55 pulgadas, con panel Direct LED y resolución 4K a un precio de derribo: 329 euros de coste.

A ese precio nos llevamos un brutal televisor LED modelo 55UV3463DG de 55 pulgadas, con compatibilidad con todas las aplicaciones del momento y lo último en conectividad con asistentes inteligentes al estilo Asistente de Google y Alexa.

El televisor Toshiba barato en Carrefour

Aunque el mercado esté virando a televisores pertenecientes a un formato mucho mayor de panel que supera holgadamente las 55 pulgadas, esta tele de Toshiba cuenta con el equilibrio perfecto entre tamaño y bordes conseguidos.

Entre sus bondades nos encontramos una pantalla LED de 55 pulgadas, a 60 Hz de tasa de refresco que integra una plétora de tecnologías de imagen para afianzar una experiencia multimedia sobresaliente, con HDR10, HLG, Dolby Vision y TRU Picture como principales exponentes.

Televisor de Toshiba. Toshiba Omicrono

El sistema operativo que da vida a este Toshiba 55UV3463DG es VIDAA OS, que lejos de ser una alternativa igual de sólida a Google TV, soporta las principales apps del momento como Prime Video, Netflix, Disney+ o DAZN, entre otros.

A nivel de conectividad, soporta Ethernet, HDMI 2.1, tecnología WiFi Direct y dos puertos USB que se compenetran con salidas ópticas digitales y jack de 3,5 milímetros. El sonido corre a cargo de dos unidades de 10 W aderezadas con Dolby Audio y Dolby Atmos.

Incluso si no nos gusta el sistema VIDAA OS que integra el televisor, siempre podemos optar por incorporar un Chromecast o un TV Box de Xiaomi para dotarlo de otros sistemas y solucionar así este inconveniente.

Por si fuera poco, el televisor de Toshiba incorpora una práctica peana central, que es lo suficientemente robusta para soportar el televisor sin problemas. Su diseño casi sin bordes, además, hace de esta tele una opción ideal para salones de tamaño medio.

Lo mejor es que esta tele de Toshiba está vendida por la misma Carrefour en una oferta online muy recomendable, que nos evita tener que recurrir a vendedores de terceros y nos ayuda a tener todas las ventajas de comprar con la cadena de supermercados.

Algunas de estas ventajas incluyen los sistemas de financiación clásicos de Carrefour, así como un envío gratis con garantía de la propia tienda y un sistema de devolución en establecimiento físico. Date prisa, que esta oferta sin duda pasará a mejor vida dentro de poco.