Uno de los mejores robots aspiradores de Roborock, por 180 euros: descuentos de hasta el 50% por tiempo limitado

Los robots aspiradores ya se han ganado a pulso un lugar en nuestros hogares. Algunos de los más punteros, como el Saros 10R, vienen de la mano de la compañía china Roborock. Ahora, la marca celebra su undécimo aniversario con una campaña de descuentos de hasta el 50% en una selección de sus productos.

La campaña, que estará vigente del 25 al 31 de agosto a través de la web oficial de la marca, incluye varios modelos que están entre los más deseados de su catálogo. Por ejemplo, entre los productos con descuentos significativos se encuentra el Roborock QV 35A, un modelo que combina una potencia de succión de 8000 Pa con un sistema de fregado avanzado de doble mopa giratoria y elevable.

Este robot cuenta también con un cepillo de goma diseñado para evitar enredos, especialmente útil para recoger pelo en casas con mascotas. Su precio se reduce un 33%, pasando de 599,99 euros a 399,99 euros.

Roborock Saros 10R

Por su parte, el Roborock Qrevo Edge S5A destaca por su potencia de succión HyperForce de 17.000 Pa y su cepillo DuoDivide, que asegura una eliminación del 95,5% de la suciedad en alfombras. También incorpora la tecnología Reactive Tech para el reconocimiento y evasión de más de 60 tipos de objetos. Este modelo tiene un descuento del 30%, con un precio final de 699,99 euros.

Otro de los modelos en oferta es el Roborock Q7 L5+, que ofrece una succión de 8000 Pa y una base de autovaciado con una capacidad de 2,7 litros, lo que le permite funcionar hasta siete semanas sin necesidad de vaciar el depósito.

Este robot es capaz de aspirar y fregar simultáneamente y su precio se rebaja un 30%, de 399,99 euros a 279,99 euros. Por su parte, el Roborock Q7 M5, con una succión de 10.000 Pa y una autonomía de hasta 150 minutos, presenta un descuento del 25%, con un precio final de 179,99 euros.

El Roborock Saros 10R, que pudimos probar en EL ESPAÑOL - Omicrono, se caracteriza por su diseño ultrafino de 7,98 cm y su sistema de navegación StarSight 2.0, que le permite detectar hasta 108 tipos de obstáculos. Durante la promoción, su precio se reduce un 16%, pasando de 1.499 a 1.249 euros.

Entre los modelos más sorprendentes destaca la aspiradora vertical Roborock F25 ACE para limpieza en seco y húmedo, con una potencia de succión de 20.000 Pa. Este producto estará disponible por 449 euros, lo que supone un 18% de descuento sobre su precio habitual de 549 euros.