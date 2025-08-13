El gigantesco televisor con el que Samsung quiere acaparar todas las miradas: 115 pulgadas y tecnología Micro RGB

Si Samsung ha cumplido casi 20 años consecutivos liderando el mercado de televisores en España y en el resto del mundo, es por algo. Su trayectoria en materia ha dejado algunos de los mejores modelos del momento, con IA y una calidad de imagen espectacular.

Sin embargo, la empresa coreana no se ha quedado ahí. Para afianzar todavía más su capacidad tecnológica, han lanzado el primer televisor Micro RGB de todo el mundo, una bestia que además tiene un descomunal tamaño de 115 pulgadas.

Esta pantalla se basa en la tecnología Micro RGB patentada por la propia Samsung, que tiene como principal característica que los micro LED internos de la pantalla se controlan de forma individual, consiguiendo un control más preciso de la iluminación.

El primer televisor Micro RGB del mundo

La clave de este televisor se puede resumir en dos factores: los ya mencionados LEDs RGB y un motor Micro RGB AI, que usa la inteligencia artificial para optimizar aspectos como la calidad del audio y el sonido.

Por un lado, los micro LEDS RGB se dividen en tres grupos de LEDs microscópicos rojos, verdes y azules, cada uno de menos de 100 µm de tamaño (el equivalente a un tamaño 1.000 veces menor al de un milímetro).

Televisor Micro RGB de Samsung. Samsung Omicrono

Los LEDs se disponen en un patrón "ultrafino" detrás del panel, con una arquitectura que habilita un control de las zonas de retroiluminación más preciso gracias a que cada LED es controlado de forma totalmente independiente.

Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo y director del equipo I+D de Visual Display de Samsung Electronics, detalla cómo el Micro RGB consigue una mayor precisión en dicho control, "elevando el listón de la precisión de color y el contraste en las pantallas de consumo".

Por el otro lado está el motor Micro RGB AI. Este analiza cada uno de los fotogramas que emite la imagen, en tiempo real y optimiza la salida del color para conseguir colores más envolventes e imágenes más realistas, reconociendo por ejemplo las escenas con tonos de color apagados y realzándolos.

Gracias a este motor Samsung también estrena Micro RGB Precision Color, que como la misma Samsung expone, esta es una tecnología diseñada para afianzar la precisión del color.

Televisor Micro RGB de Samsung. Samsung Omicrono

Según Samsung, dicho estándar consigue una cobertura del 100% de color en el espacio BT.2020 para conseguir colores controlados con una grandísima precisión. De hecho, el panel ha sido certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE), una institución de certificación de ingeniería eléctrica.

Otras bondades del televisor, que por el momento se ha presentado en Corea del Sur, incluyen el asistente Bixby ya archiconocido para los usuarios del ecosistema, la tecnología Glare Free para acabar con los reflejos y el sistema operativo Tizen.

Precio y disponibilidad

Lo mejor de este televisor Micro RGB es que no se quedará en el territorio asiático, y llegará a España. Samsung detalla que este dispositivo llegará a nuestro país a finales de este mismo año. Eso sí, sin dar una etiqueta de precio final.