Adiós a las tareas del hogar: así es el primer robot humanoide capaz de aprender a doblar la ropa por sí mismo

Los robots humanoides han invadido los mercados de numerosos países, incluyendo el de España. Existen de hecho modelos tan baratos que cuestan apenas 6.000 dólares. Sin embargo, Figure con su Figure 02 sigue demostrando altas capacidades, incluso para tareas tan nimias como hacer la colada.

Brett Adcock, fundador de Figure y experto en inteligencia artificial, es asiduo a enseñar las tareas que puede realizar su Figure. Su último vídeo es buena prueba de ello; un Figure 02 doblando la ropa, usando únicamente una red neuronal.

El dispositivo solo usa Helix, la plataforma de inteligencia artificial que potencia estos robots. "Se ha aplicado la misma arquitectura Helix que ha resuelto tareas lógicas directamente a la tarea de doblar la ropa", explica Adcock.

Como dicen tanto Adcock como la propia Figure en un comunicado, el robot se sirve de Helix, el modelo de Visión, Lenguaje y Acción (VLA) propietario de la propia firma robótica. En este sentido, pusieron a prueba al robot, haciendo que doblase la colada.

Puede parecer una tarea muy poco exigente para un robot; todos los humanos sabemos, mínimamente, doblar una prenda de ropa. Sin embargo, estas son el tipo de tareas que suponen un auténtico reto para los robots humanoides.

For the first time, a humanoid robot can fold laundry using a neural net



We made no changes to the Helix architecture, only new datapic.twitter.com/lSHX4Uc1qA — Brett Adcock (@adcock_brett) August 12, 2025

Esto es debido a los múltiples factores cambiantes inherentes de la propia ropa. "Las toallas son deformables, cambian de forma constante, se doblan de forma impredecible y son propensas a arrugarse y a enredarse".

Es decir, que no hay una forma fija, una geometría clara que memorizar ni puntos de agarre correctos que puedan servir para entrenar a un robot. Una tarea que para un humano es coser y cantar, para un robot se vuelve una idea titánica.

Para llevar a cabo esta idea, Figure habla de la necesidad de un control "preciso y coordinado de los dedos" para gestionar la ropa, trazando bordes, alisar superficies, adaptarse a los estados cambiantes de la ropa, etcétera.

En la demostración, el robot pudo doblar la ropa sin ningún tipo de problema, llegando incluso a dejarla en un cestillo sin apenas esfuerzo. Esta es la primera vez, dice Figure, que un robot humanoide con manos "multidedos" dobla la ropa usando una red neuronal de extremo a extremo.

Entorno de pruebas del Figure 02. Figure Omicrono

De base, que el Figure 02 pueda doblar la ropa es de por sí impresionante. Sin embargo, el verdadero hito reside en Helix. No se modificó la arquitectura; el único añadido fue el conjunto de datos necesario para hacer la tarea.

No se necesitó ni un sistema de entrenamiento, ni cambios en los hiperparámetros de entrenamiento, ni se necesitaron cambios en el propio modelo. Helix mantuvo el contacto visual, dirigió la mirada a la ropa y usó gestos manuales aprendidos simplemente de interactuar con la gente.

Así y siempre según Figure, Helix pudo aprender a elegir toallas concretas de una pila mixta, "ajustar las estrategias de plegado en función de las configuraciones iniciales" y usar "habilidades de manipulación fina, como trazar un borde con el pulgar o desenredar toallas antes de completar los pliegues".

En definitiva, Adcock resalta cómo Figure está expandiendo la interacción humana multimodal natural en sus modelos de IA, permitiendo que Helix pudiera aprender y resolver tareas que para otros robots humanoides son dificilísimas.