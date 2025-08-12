El sorprendente detalle que Apple podría incluir en la trasera de los iPhone 17 Pro para mejorar su conectividad

La fecha en el calendario está marcada: 9 de septiembre, día en el que supuestamente se presentarán los iPhone 17. Unos teléfonos filtradísimos, de los cuales se sabe prácticamente todo, hasta sus colores con referencias Pantone. Otro detalle residirá en sus antenas.

Según ha mostrado el usuario Majin Bu, conocido filtrador con un historial relativamente mixto de filtraciones, los iPhone 17 Pro tendrán un diseño de antena totalmente cambiado, que se amoldará directamente al gigantesco módulo de cámara trasera de los móviles de Apple.

Como todos los móviles del mercado, los iPhone incluyen unas líneas de plástico alrededor del chasis para permitir que las señales de radio pasen por los bordes metálicos. Los iPhone 17 Pro aprovecharían su profundo rediseño para afianzar todavía más este sistema.

Un sistema de antenas totalmente rediseñado

La principal clave de los iPhone 17 Pro está en su diseño. Por delante aspiran a ser muy parecidos a sus predecesores, pero por detrás la cosa cambia. Los iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max incorporarán enormes módulos de cristal.

Estos módulos redistribuirán el sistema de cámaras, sensor LiDAR y flash, pasando de un cuadrado de cristal a un rectángulo que ocupará toda la parte superior trasera. Es justo este diseño el que según Majin Bu Apple aprovechará para mejorar sus antenas.

iPhone 17 Pro New Antenna Design



Full Article:https://t.co/nivzKiY8xy pic.twitter.com/jgbwLteaPO — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 11, 2025

En lugar de tener bordes de plástico limitados al chasis, las antenas extenderán estos bordes al contorno del módulo de cristal. Es decir, que la línea de plástico recorrerá todo el borde rectangular de forma muy sutil.

Siempre en palabras del filtrador, esto resultará en menos líneas repartidas por el borde de titanio de los iPhone 17 y en su lugar se adoptarán simplemente un par de líneas. Esto tendrá numerosas ventajas, siendo la estética una de ellas.

La mayor novedad residirá en el rendimiento inalámbrico. El problema de las líneas ubicadas en el chasis es que estas se sitúan en el borde con el que sostenemos los teléfonos, provocando que en algunas veces tapemos estas conexiones.

El diseño de Majin Bu soluciona este problema, mejorando la conectividad LTE, WiFi, Bluetooth y 5G por dos formas: haciendo que estas líneas sean sustancialmente más largas y además evitando que las tapemos al sostener el dispositivo.

Render del iPhone 17 Pro según Majin Bu. zellzoi en X X

Ciertos rumores hablan de cómo los iPhone 17 Air usarían el mismo módem C1 presente en los iPhone 16e presentados este año, e incluso hay algunos que vaticinan la llegada de un nuevo chip Wi-Fi 7 diseñado enteramente por Apple para los iPhone 17 Pro.

El leaker ha aprovechado esta noticia para presentar un supuesto render del iPhone 17 Pro, con estas sutiles líneas alrededor del módulo de cámaras y en la parte inferior del dispositivo. Habrá que ver si esta vez acierta o se convierte en otra mancha en su historial.