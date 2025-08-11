La 'dyson' de Lidl que arrasa este verano en España: un potente aspirador sin cables para limpiar suelos y tapicerías

El verano está siendo un período de transición en España. Muchos esperan de forma desesperada la bajada de termómetros que traerá el invierno. Para hacer tiempo, Lidl nos agasaja con ofertas de ventiladores sin aspas tipo 'dyson' e inventos para tener siempre batería en el coche.

En este contexto, Lidl ha vuelto a la carga, esta vez con un aspirador de mano recargable Grundig, que normalmente está por 99 euros en la web de la cadena de supermercados y que ahora se puede comprar por 79,99 euros. Una rebaja del 20%.

Por ese precio nos llevamos a casa un aspirador con cepillo turbo equipado con luces LED, una potencia de 100 W y un tiempo de funcionamiento de nada menos que 60 minutos, con un tiempo de espera de carga de apenas 5 horas.

Un aspirador de mano Grundig barato

Las características que dan vida a este aspirador de mano son muchas. Una batería de iones de litio de 18 V que proporciona no solo una buena vida útil a este dispositivo, sino un muy buen rendimiento traducido en la ya mencionada potencia de 100 W.

Todo esto sirve para potenciar un cepillo eléctrico que elimina la suciedad más incrustada del suelo y evita enredos de mascotas. Se vale además de un sistema de filtrado con tecnología ciclónica y un filtro EPA E10 para conseguir una mejor calidad de aire.

Aspirador de Grundig. Grundig Omicrono

En total, el aspirador de Grundig incluye dos niveles de potencia y velocidad de succión, que servirán para llenar un depósito de polvo de nada menos que medio litro de capacidad. No posee cable ninguno, por lo que es fácil de almacenar y siempre está lista para usar

De hecho, en la caja integra un soporte para accesorios integrado directamente en el mango. Entre esos accesorios tenemos un cepillo eléctrico, un accesorio 2 en 1 y un cepillo turbo con luces LED, que viene de serie. Todos son fácilmente desmontables.

Por el resto, este aspirador de Grundig no es especialmente voluminoso. Pesa menos de 3 kilos incluso con la batería puesta y tiene unas medidas de 27 x 122 x 22 centímetros, por lo que cualquier persona podrá manejarlo sin demasiados problemas.

Como muchos otros aspiradores recargables, admite varios factores de forma. Se puede usar como un aspirador estándar y como un aspirador de mano para limpiar el coche, por ejemplo. Además, el mango superior se puede plegar para facilitar su almacenado.