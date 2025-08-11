Abre en China el primer centro comercial dedicado en exclusiva a los robots humanoides más avanzados

Los robots humanoides causan fascinación en España. Ya sean modelos que trabajan en factorías chinas o en factorías de BMW, estos dispositivos generan una sensación futurista difícil de explicar. Pero muchos ven estos robots como inaccesibles. China quiere cambiar eso con una tienda para comprarlos.

Se trata del Robot Mall, una tienda que alberga más de 100 robots abierta en Pekín y que pretende que comprar un robot humanoide sea algo tan común como comprar un coche o un electrodoméstico. Un escaparate con robots provenientes de más de 40 fabricantes.

Esta tienda, que abarca nada menos que 4.000 metros de espacio con cuatro plantas, abrió el pasado 8 de agosto en Yizhuang (Pekín). El evento de demostración sirvió para ver robots de todo tipo, incluyendo perros robot e incluso réplicas a tamaño real de personalidades como Albert Einstein.

Una megatienda de robots en pleno Pekín

El gobierno de Pekín ha lanzado un comunicado oficial en el que exponen el que llaman el "primer concesionario de robots inteligentes" del mundo, debutando durante la Conferencia Mundial de Robótica de 2025, celebrada en la misma ciudad.

En este contexto se trata de una tienda 4S, o lo que es lo mismo, una tienda basada en la idea Sales, Service, Spare parts y Survey. Este concepto viene dado de los concesionarios de coche que ofrecen bajo un mismo techo servicios de venta, repuestos, evaluación y servicio técnico.

Demostración guiada de un robot. Reuters Reuters

El Robot Mall pretende ser lo mismo. Una tienda 4S de robot que ofrece una experiencia y un espacio de servicio dedicado, creando lo que el propio gobierno de la capital llama "una plataforma integral de servicio para una interacción eficiente entre empresas y usuarios".

Estas son palabras de Wang Yifan, subdirector general de Beijing Yizhuang Robot Technology and industry Development, y que buscan afianzar un concepto 4S aplicada en este caso a robots inteligentes humanoides.

El Robot Mall permitirá no solo la venta de robots, sino el suministro de repuestos, servicios posventa y la "retroalimentación de información", desarrollando por el camino un servicio que cubra absolutamente los ciclos de vida útil del robot, incluso si estos son muy extendidos.

Lo primero que destaca Pekín de esta tienda es su ecosistema de escenarios de exhibición, con espacios dotados de experiencias inteligentes para que los usuarios interactúen con sus dispositivos y así comprobar en el mismo espacio su rendimiento.

Se pueden observar robots en diferentes escenarios con sistemas de interacción inmersiva, "un servicio de entrega estandarizada", así como "un servicio post-venta sin complicaciones". En esta suerte de escaparates es posible ver robots cuadrúpedos, robots humanoides y modelos estandarizados de Ubtech o Unitree.

Yifan, encargado de la dirección de la tienda, explica que la clave reside en una cada vez mayor integración de estos robots en hogares de todo el mundo, lo que a su vez requiere soluciones especializadas para sus futuros consumidores.

Robot Unitree expuesto en el Robot Mall. Reuters Omicrono

El propio encargado relata que los precios pueden ir desde los 2.000 yuanes chinos (unos 240 euros al cambio) a varios millones de yuanes. A modo de contexto, hemos de aclarar que un millón de yuanes chinos equivalen a casi 120.000 euros.

El evento de presentación de Robot Mall ha podido atraer a nada menos que 10 empresas interesadas que han firmado contratos con el establecimiento. Entre ellas se encuentran el propio Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, Zhiyuan Robotics o Ubtech Pekín.

Este es solo el inicio. El gobierno local ha asegurado que hay más de 100 empresas de este estilo, centradas en las cadenas de suministro de la industria robótica que ya desean introducir sus sistemas en este concesionario, "incluyendo 30 empresas de robots humanoides".

Además de los robots humanoides, la tienda incluye sistemas robóticos variados, con exposiciones interactivas, componentes, brazos robóticos, interfaces cerebro-máquina y un largo etcétera. Una idea similar aplica a los campos de estos robots.

Robot 'barman' de la exposición. Reuters Omicrono

Las categorías de estos robots abarcan la medicina, la logística industrial, las tareas del hogar y aspectos sociales. Por ejemplo, hay robots con ruedas, bípedos, cuadrúpedos, robots mayordomo e incluso perros robóticos, ya muy conocidos en la industria.

Y no es un tema baladí ni muchísimo menos. Según el comunicado de Pekín, el distrito de Yizhuang ya tiene 300 empresas destinadas a la robótica y a la fabricación inteligente. La agencia estatal de noticias Xinhua citó en abril de 2025 que la producción de robots industriales de Guangdong superó las 240.000 unidades en 2024.

En palabras del gobierno de Pekín, 2025 se ha convertido en "el primer año de producción en masa" de estos robots. En base a los avances de inteligencia artificial y control de movimiento, la industria vaticina que el mercado mundial de robots humanoides superará los 100.000 millones de yuanes (12.000 millones de euros, aproximadamente) en los próximos tres años.