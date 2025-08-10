La pequeña linterna para llevar a todas partes: 1.200 lúmenes y doble láser para ver a 200 metros en plena oscuridad

El verano es la época más propicia del año para hacer excursiones nocturnas o acampadas al aire libre, pero conviene ir bien pertrechados para no llevarse ninguna sorpresa. A eso ayudan las nuevas linternas EDC (siglas de Every Day Carry), cada vez más pequeñas y potentes, como la EDC37 de Nitecore, que pese a su diminuto tamaño es capaz de emitir 8.000 lúmenes para iluminar a 420 metros de distancia.

Puede que no sea tan potente, pero la nueva PoleShine tiene motivos de sobra para triunfar y su precio es bastante más asequible. Esta nueva linterna cabe en la palma de la mano, con unas dimensiones de 75 mm de largo, 45 mm de ancho y 20 mm de grosor, y un peso de solo 117 gramos con la batería incluida.

Su chasis robusto, fabricado en una aleación de aluminio mecanizado, está diseñado para evitar que ruede en superficies irregulares o que se caiga del bolsillo. El dispositivo cuenta con una certificación IPX6, que la protege del agua, y ha sido probada para resistir caídas de hasta 1,5 metros de altura. Una de sus características clave es su base magnética, que permite adherirla a superficies metálicas para usarla sin necesidad de estar sujetándola y tener las manos libres.

En cuanto a sus cualidades como linterna, dispone de un LED principal que emite un haz de luz blanca fría con una potencia máxima de 1.200 lúmenes, capaz de alcanzar una distancia de 200 metros.

Además, la PoleShine incorpora tres fuentes de luz adicionales: una luz COB RGB en el lateral "que ofrece modos de color rojo, azul y blanco para crear el ambiente perfecto en un camping o como una discreta luz de emergencia", y dos láseres de señalización, uno rojo y otro verde.

La linterna PoleShine cuenta con tres botones para controlar las distintas funciones PoleShine Omicrono

Ambos láseres tienen una potencia máxima de 5 mW, lo que les permite ser visibles a una distancia de hasta 2 km en condiciones óptimas. Es un complemento de gran ayuda a la hora de localizar lugares o personas en plena oscuridad.

La linterna cuenta con tres botones para controlar cada una de las luces y si se quieren utilizar de modo constante o en ráfagas rápidas estroboscópicas, mucho más visibles desde grandes distancias. De la energía se encarga una batería interna de polímero de litio de 1.500 mAh, recargable a través de un puerto USB-C integrado.

Para los primeros que contribuyan a su campaña en Kickstarter, la linterna PoleShine está disponible por unos 69 euros, mientras el coste del envío a Europa se sitúa en 16 euros aproximadamente.