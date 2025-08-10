El invento que convierte tu iPhone en una cámara de acción: amplía el ángulo de visión a 200° y pesa 84 gramos

Lo bueno de que los iPhone sean tan populares en España es que literalmente existen miles de accesorios para potenciar sus características. Leica tiene empuñaduras para convertirlos en cámaras profesionales y Belkin tiene un amplio rango de baterías MagSafe para modelos modernos.

Es aquí cuando entra en juego la ShiftCam LensUltra Fisheye, un accesorio para conseguir mejorar drásticamente las capacidades fotográficas de tu iPhone o bien de tu dispositivo Samsung Galaxy.

El secreto es una lente para conseguir un ángulo de visión de 200 grados, sin viñeteado y con un ajuste de distorsión artística que al menos en lo visual convierte los vídeos y fotos tomados con tu iPhone en contenido propio de una cámara de acción.

Una lente para ampliar la cámara de tu iPhone

Este accesorio funciona como muchos otros del estilo. La lente se coloca sobre el sensor principal del móvil, en este caso el gran angular, usando una funda compatible ShiftCam. Gracias a esto, conseguimos una gran versatilidad.

Y es que, lejos de ser una lente única para los iPhone más modernos, la ShiftCam LensUltra Fisheye se puede montar en cualquier iPhone de la gama 11 en adelante e incluso en los últimos modelos de Samsung Galaxy con estas fundas.

Construcción de la lente de ShiftCam. ShiftCam Omicrono

La propia lente incluye un estuche de tela, un paño de limpieza, un pequeño 'boli' de mantenimiento y un acabado de protección de aluminio con cristal de fluorita. Este material, según explica ShiftCam, reduce la distorsión del color y mejora su precisión y detalle.

En términos concretos, la lente otorga un campo de visión similar a una distancia focal de 8 milímetros, permitiendo una distancia mínima de enfoque de 10 a 15 centímetros y un aumento de 0,2x. Por supuesto, también añade la distorsión propia del ojo de pez de las cámaras de acción.

Además de ventajas en cuestiones artísticas, la lente ShiftCam puede otorgar un nuevo punto de vista con mayor amplitud y deformación, tremendamente útiles a la hora de hacer determinados tipos de fotografía de paisaje, fotografía de retrato, etcétera.

A esto le sumamos un sistema de montaje con giro y bloqueo directamente integrado en la funda que permite acoplar la lente a los objetivos en un simple clic. Eso sí, como decimos, será necesario hacer uso de una funda compatible con la ShiftCam Fisheye Lens, debido precisamente a su sistema de acople.

Ejemplo de foto de retrato hecha con la lente. ShiftCam Omicrono

ShiftCam habla de una deformación del -198% y del ya mencionado campo de visión de 200 grados. Además, la lente en sí no es especialmente grande o voluminosa; solo el dispositivo pesa 85 gramos y está confeccionado en aluminio.

La lente en cuestión se puede comprar en Amazon a un precio actual de 148 euros, aunque con ofertas puede cambiar. Hay otras opciones, con lentes anamórficas, aumentos macro y teleobjetivos para aumentar la distancia focal de las lentes de nuestro iPhone.