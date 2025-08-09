Fin a las cápsulas de café: la cafetera con diseño futurista que prepara la taza perfecta con sólo pulsar un botón

Las cafeteras ya no son lo que eran, afortunadamente. Mientras se popularizan los cafés de especialidad y el café en cápsulas empieza a ceder terreno, diseñadores y fabricantes buscan nuevas maneras de automatizar procesos y facilitar al máximo la tarea a los amantes del café, con dispositivos que permiten hacer todo tipo de variantes con sólo apretar un botón.

Una de las últimas en sumarse a este hype cafetero es la marca rusa Unicum y su Runero Pro, que combina un diseño elegante con una avanzada tecnología de preparación. El exterior de la máquina, diseñada por Ksenya Ilyukhina, está construido con materiales como acero y vidrio, buscando un aspecto premium y futurista que se ha hecho merecedor de premios de diseño como el Red Dot Award.

Uno de los elementos visuales más característicos de esta cafetera de aspecto futurista es la iluminación dinámica, que cambia de color para indicar los diferentes estados de la máquina, como la preparación o la finalización de una bebida. El control del dispositivo se centraliza en una gran pantalla táctil LED de alta resolución de 15 pulgadas.

Esta interfaz no solo permite la selección y personalización de las bebidas, sino que también ofrece funciones avanzadas como el reconocimiento facial y el control por voz. Estas características están pensadas para entornos de alta demanda, como hoteles o cafeterías, agilizando el servicio y mejorando la higiene al permitir usar la máquina sin contacto.

Internamente, la Runero Pro dispone de dos molinillos de café para poder trabajar con distintos tipos de grano simultáneamente. El grupo de alta presión y los sensores inteligentes monitorizan y ajustan en tiempo real todos los factores clave de la preparación, desde el grosor de la molienda hasta la compactación de la pastilla de café, la temperatura del agua o la frescura de la leche.

La cafetera Runero Pro Ksenya Ilyukhina / Unicum Omicrono

Además, dispone de un sistema único para espumar y calentar la leche sin utilizar vapor, una bomba rotativa para un suministro suave de agua, evitando salpicaduras inesperadas y derrames. También permite utilizar diferentes tipos de leche para adaptar cada bebida al gusto del usuario.

Este sistema, denominado por la marca como ICT (Ideal Cup Technology), asegura la consistencia y la calidad de cada taza. De momento, la gama Runero solo está disponible en Rusia y se comercializa a través de la web oficial de Unicum y distribuidores especializados.

El precio varía significativamente según la configuración, pero el modelo Runero Pro parte de un precio oficial de unos 5.000 euros al cambio actual, lo que confirma su posicionamiento en el mercado profesional.