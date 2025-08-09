El anillo inteligente que combina IA y alta joyería: un diamante que se ilumina según las notificaciones recibidas

Los wearables no dejan de evolucionar, en un contexto en el que los anillos inteligentes se están consolidando como una alternativa discreta y cómoda a los smartwatches y las pulseras de actividad. Modelos como el de Oura o el de Samsung han marcado la pauta centrándose casi por completo en la monitorización exhaustiva de la salud: desde la calidad del sueño y la frecuencia cardíaca hasta la recuperación física.

Sin embargo, la startup francesa SPKTRL, Katia de Lasteyrie, antigua responsable de innovación del conglomerado LVMH, quiere redefinir este dispositivo, hasta ahora alejado del sector del lujo. Bautizado como SPKTRL Light Ring, este innovador anillo inteligente no busca monitorizar las constantes vitales del usuario, sino ayudar a filtrar el incesante ruido digital de las notificaciones del teléfono.

La principal seña de identidad del anillo es su enfoque en la comunicación visual y minimalista. En lugar de vibraciones, este dispositivo utiliza la luz para transmitir la naturaleza de las notificaciones recibidas en el móvil, con el que se conecta a través de Bluetooth. Su elemento más llamativo es un diamante de 1,5 quilates creado en laboratorio, que actúa como difusor para un LED interno.

A través de una aplicación específica, el usuario puede asignar colores y patrones de luz concretos a diferentes contactos o aplicaciones, creando un lenguaje personal y discreto para identificar el tipo y la urgencia de cada notificación.

"Nuestra tecnología no está diseñada para sustituir a los teléfonos ni para hacerte más rápido, sino para devolverte el control", afirma la propia de Lasteyrie en un comunicado de prensa. "La joya es la interfaz y el color es el lenguaje. Personalizado para cada usuario, nuestro anillo comunica mensajes importantes de una forma novedosa que realmente tiene en cuenta su tiempo y su atención".

El SPKTRL Light Ring SPKTRL Omicrono

Según sus responsables, el 'cerebro' del SPKTRL Light Ring es un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender de las interacciones y preferencias del usuario para mejorar progresivamente su capacidad a la hora de filtrar las alertas.

El diseño del anillo fusiona la alta joyería con la tecnología y está disponible en varios acabados. Por ejemplo, el modelo SPKTRL Light Dune cuenta con el diamante de corte esmeralda engastado en un bisel de oro blanco, mientras que el cuerpo del anillo presenta un acabado en metal cepillado de tono oro rosa.

Lo que se desconoce de momento son más detalles técnicos y especificaciones clave como la autonomía de la batería, el método de carga o el grado de resistencia al agua, por ejemplo. Tampoco se ha detallado el precio, aunque la startup sí ha confirmado que los pedidos anticipados se abrirán en el tercer trimestre de 2025, con una previsión de entrega para mediados de 2026.