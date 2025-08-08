Adiós a ir a la peluquería: Xiaomi presenta un nuevo secador con el que conseguir el peinado perfecto en 1 minuto

Xiaomi ya nos tiene más que acostumbrados en España a lanzar todo tipo de gadgets recomendables. Aires acondicionados potentísimos, tendederos instalados en el techo y ventiladores compactos copan el catálogo de la compañía. Ahora le toca el turno a un nuevo secador para el pelo.

La firma china no es ajena a este tipo de dispositivos; ya presentó en el pasado un modelo que prometía nada menos que secar cabellos cortos hasta en un minuto. Xiaomi vuelve a intentarlo con el Xiaomi Mijia GSHF04LF, que también permite estos tiempos de secado.

Con 347 gramos de peso y unas dimensiones tremendamente compactas, el secador incorpora un motor sin escobillas capaz de funcionar a 110.000 revoluciones por minuto, generando un flujo de aire de hasta 62 metros por segundo.

El secador del pelo de Xiaomi está aquí

Como ya es habitual en otros dispositivos similares de la marca, el secador del pelo muestra una gran potencia en un tamaño comedido y lo último en tecnología. El flujo de calor, explica Xiaomi, asegura poder secar cabellos cortos en tan solo un único minuto.

No solo eso; si hablamos de cabellos a la altura de los hombros el secador podrá dejarlo impoluto en tres. Incluso se atreve con cabellos largos, pasando a una cifra total de 5 minutos. Por supuesto, todo ello con la tecnología de iones negativos para reducir la estática del pelo y suavizar el cabello final.

Esto da como resultado unos 200 millones de iones que al menos en palabras de Xiaomi, pueden suavizar las cutículas del cabello y en definitiva dejar una textura más agradable de cara al tacto. Su potencia, por cierto, es de 1.600 W.

Junto a este sistema, el secador de Xiaomi integra un filtro microperforado para evitar que el cabello se pueda adherir al motor y un sistema de optimización acústica, para rebajar el ruido a un máximo de 73,9 decibelios.

Secador de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Se pueden conseguir hasta dos niveles de potencia, cuatro configuraciones de frío y ocho combinaciones de secado. No falta una útil función de memoria que recuerda la configuración que usamos por última vez de forma muy conveniente.

La seguridad es otro punto recalcado por parte de Xiaomi. Usando un microprocesador y un termistor especiales, el secador comprueba hasta 100 veces en un segundo los niveles de temperatura y ajusta el flujo en tiempo real para evitar daños por calor y problemas de sobrecalentamiento.

Desgraciadamente, este nuevo secador del pelo ha sido presentado por el momento en China, aunque es lógico pensar que acabará aterrizando en el mercado español u occidental, aunque sea mediante importaciones de aplicaciones de terceros. Cuesta 219 yuanes, unos 25 euros al cambio.