JBL y Tomorrowland se alían para lanzar una edición especial de uno de los altavoces más icónicos: así es el nuevo Flip 7

C. Flores

Este fin de semana de julio es uno de los marcados en rojo por los amantes de la música electrónica: llega Tomorrowland. Uno de los festivales de música más icónicos que se celebra durante el fin de semana en Bélgica pese al impactante incendio del miércoles y donde JBL mantiene su presencia más allá de los imprevistos.

La popular marca de audio busca llevar la experiencia del festival estés donde estés, ya que lo hace con uno de sus altavoces portátiles más populares, el JBL Flip 7, que llega con un diseño referenciando al popular festival de música.

La edición especial y limitada del JBL Flip 7 con Tomorrowland destaca por su acabado en negro con detalles en dorado y el emblemático logo de la mariposa de Tomorrowland en ambos extremos. Ideal para que los fans puedan revivir sus momentos favoritos del legendario festival.

Esta versión del altavoz sube ligeramente el precio con el modelo lanzado el pasado mes de abril, llegando a los 149,99 euros. Aún así, mantiene una gran relación entre calidad y precio debido a su rendimiento y aspecto único.

Y es que, además de su nuevo color negro y terminaciones de Tomorrowland, el JBL Flip 7 mantiene sus características que le convierten en uno de los mejores altavoces del mercado.

Lateral del JBL Flip 7 x Tomorrowland JBL

Por un lado, tiene un sonido increíble con 35 W de potencia, algo increíblemente alto para sus reducidas dimensiones. Su desempeño es impactante, lo que hace plantearse cómo algo tan pequeño puede sonar tanto.

JBL lo ha logrado reforzando los graves y afinando los agudos que, incluso a máximo volumen, no se distorsionan. Además, han rediseñado la cúpula del altavoz para dar más profundidad al sonido de tu altavoz.

Otra de las claves de su sonido profundo es su tecnología AI Sound Boost, que analiza la música en tiempo real para ofrecer el máximo rendimiento acústico con menos distorsión. Asimismo, cuenta con 14 horas de autonomía, que pueden ser ampliadas a 2 horas más adicionales gracias a la tecnología Playtime Boost.

Un detalle importante para poder montar la fiesta en cualquier parte es su tecnología Aurcast, que permite conectar varios altavoces al mismo tiempo de forma fácil y sencilla. Nada como esa sensación de que la música te envuelva.

JBL Flip 7 x Tomorrowland JBL

Por último, y no menos importante es su capacidad de resistir al agua o a caídas. Cuenta con certificación IP68 con lo que es a prueba de polvo y agua pudiéndose sumergir a metro y medio de profundidad durante 30 minutos. Asimismo, también aguanta caídas de más de 1 metro. Todo, especificaciones clave para sobrevivir a Tomorrowland.

Cabe tener en cuenta además que, por quinto año consecutivo, JBL estará presente en Tomorrowland con su propio escenario: House of Fortune by JBL. Un espacio donde la imaginación y la música se unen para crear una experiencia única con los artistas de la JBL Music Academy by Martin Garrix como anfitriones.