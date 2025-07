Así es el Walker S2, el primer robot humanoide del mundo que puede cambiarse las baterías a sí mismo

Quizás te suene el Walker S, el robot humanoide de UBTech presentado a principios del año pasado. Una máquina que causó furor en España por sus capacidades para hablar, razonar y ejecutar conversaciones naturales. Su sucesor ha llegado por la puerta grande.

Lejos de quedarse en las clásicas tareas que un robot humanoide puede llevar a cabo, la empresa robótica fundada en 2012 ha avanzado el que será el Walker S2, su nuevo dispositivo que se postula como el primer robot humanoide del mundo que se cambia a sí mismo de baterías.

En un proceso que dura unos pocos minutos, el Walker S2 puede ir de forma completamente autónoma a una estación de intercambio de baterías para cambiárselas a sí mismo. Todo ello sin necesidad de la intervención de un usuario humano y en apenas 3 minutos.

El robot Walker S2 que se recarga solo

Según adelanta el medio CNEVPost, los robots Walker S2 integran una tecnología plus avd plan autónoma, que sobre el papel permite que el robot pueda operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso alguno.

Esto es debido a que el robot cuenta con una tecnología de equilibrio de energía con un combo de baterías duales, separadas por módulos de baterías estandarizados que se acoplan en la parte trasera del propio S2.

Demostración del robot Walker S2.

He aquí la clave: el robot no se queda nunca sin autonomía y no se apaga al quitar su batería porque una segunda batería de respaldo le proporciona energía. El sistema permite cambiar a la batería de respaldo en caso de que la principal falle o se descargue.

De esta forma se consigue esa ansiada capacidad operativa continuada. El robot lo hace todo por sí solo; él se encarga de acoplar la batería agotada en el cargador, sacar una ya cargada y acoplársela a sí mismo gracias a unos brazos robóticos retráctiles.

El Walker S2 puede elegir de forma autónoma qué batería elegir y decidir entre cambiar la batería o cargarla dependiendo de la envergadura y la prioridad de la tarea a realizar, tal y como expuso la propia UBTech en un comunicado.

Si por ejemplo el robot entiende que debe realizar una tarea que requiera un nivel de carga superior al que poseen sus baterías, irá a la estación antes de ejecutarla. Por otro lado, si la batería está defectuosa o descargada, también irá a realizar el proceso.

Walker S2 en proceso de cambio de batería. UBTech Omicrono

Por el resto, el S2 es un robot humanoide bípedo, con capacidades de raciocinio e inteligencia mejoradas respecto a la generación anterior, que ya podía hablar, razonar y hacer uso de inteligencia artificial para mantener conversaciones en tiempo real.

El Walker S podía comprender el lenguaje común hasta realizando tareas, que iban desde coger y clasificar objetos e incluso doblar la ropa de forma autónoma. Se valía, de hecho, de conjuntos de sensores de profundidad y cámaras para navegar y percibir el entorno.

Esta capacidad ha sido apodada por la propia UBTech como un sistema de suministro y gestión de energía dinámico, lo que permite a este robot adaptarse a las demandas operativas de las industrias prácticamente en tiempo real.