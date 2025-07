Adiós a planchar para siempre: el genial invento que deja las prendas de todo tipo de tejidos sin arrugas en solo 1 minuto

Hay centros de planchado, planchas verticales y hasta armarios o robots que prometen dejar la ropa como nueva por ti. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías ha llegado a cuajar a la hora de facilitar y agilizar una tarea doméstica que se antoja como un castigo divino.

Ahora llega un nuevo invento bautizado como Einsen, considerado por sus fabricantes como el primer sistema de planchado inteligente y automatizado del mundo. El objetivo era eliminar la necesidad de que el usuario maneje la plancha manualmente y para ello han diseñado un dispositivo que se asemeja a una gran máquina plastificadora o una alargada impresora portátil de color negro.

Con unas dimensiones de 12 x 75 x 24 cm y un peso de 15 kg, la máquina puede apoyarse en cualquier superficie y tarda únicamente 60 segundos en ofrecer óptimos resultados con camisetas, camisas, pantalones y otras prendas de cualquier talla, desde la XXS hasta la XXL.

La máquina automática de planchado Einsen

El primer paso es llenar un pequeño depósito de agua de 100 ml para el vapor y encender el dispositivo, que tarda entre 2 y 3 minutos en calentarse.

A través de una app, el usuario puede seleccionar el tipo de tejido a planchar, para Einsen ajuste automáticamente los parámetros de temperatura (entre 100 y 250 ºC), vapor y planchado. Gracias a los sensores térmicos del interior, se evita cualquier daño.

Tampoco hace falta tabla de planchar: basta con introducir la prenda por uno de los extremos y, gracias a un rodillo automatizado, el invento va tirando de ella para aplicar vapor y presión de forma simultánea con los que obtener "un nivel excepcional de precisión y suavidad" hasta que sale por el otro lado.

Además, Einsen también facilita el uso de prendas demasiado limpias como para meterlas en la lavadora, pero no lo suficientemente limpias como para volver a colgarlas en el armario. Gracias a su tecnología patentada, una rápida pasada con vapor sobrecalentado permite higienizar las prendas y eliminar los olores.

En todo caso, la prioridad de Einsen es ofrecer un funcionamiento seguro. A diferencia de la plancha convencional, aquí no hay riesgo de quemarse accidentalmente, ya que cuenta con varias capas de seguridad que lo hacen apto para toda la familia: el exterior permanece frío al tacto, ya que no hay placas calientes expuestas al exterior, y si no se usa se apaga automáticamente.

El único problema de Einsen, por lo que parece, es el precio: el coste del dispositivo y su caja para transportarlo para los primeros que contribuyan a su campaña de crowdfunding en Kickstarter es de aproximadamente 1.068 euros. En todo caso, una inversión muy a tener en cuenta si quieres olvidarte de planchar para siempre.