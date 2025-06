Los DJI escasean en Estados Unidos: la marca china acusa a la aduana de impedir que lleguen a las tiendas

DJI es uno de los fabricantes de drones más populares en España y todo el mundo. Sin embargo, la compañía china lleva más de un año con problemas en el mercado estadounidense. Las autoridades quieren prohibir sus drones, ya que aseguran que suponen una amenaza, ya que insisten en que los usa el gobierno chino para espiar.

Mientras el fabricante se defiende de estas acusaciones y pide una auditoría, la compra de sus productos se empieza a complicar. The Verge informa de la desaparición de los drones de la marca china en varias tiendas estadounidenses. La marca afirma que no se ha retirado del mercado.

Según esta información, en las tiendas de Best Buy ya no es fácil encontrar estos modelos disponibles, aunque la empresa ha negado que ya no venda modelos de esta marca. La web de Best Buy tampoco cuenta con mucha oferta: hasta el martes, los únicos drones DJI que quedan son el Mavic 3 Pro de última generación, con un precio de 3890 dólares, una versión reacondicionada del mismo Mavic 3 Pro y una versión reacondicionada del DJI Avata de 2022.

DJI Mini 4 Pro. Chema Flores Omicrono

DJI ya ha lanzado sucesores para ambos, pero el Mavic 4 Pro directamente no se ha lanzado en Estados Unidos, mientras que sí se puede adquirir en México o Canadá. La propia web del fabricante muestra todos los modelos como agotados o sin stock en la página estadounidense, según ha informado recientemente el medio DronDJ.

Si alguien quisiera comprar en el país americano actualmente un dron o dispositivo de la marca, podría hacerlo a través de Amazon, pero sería gracias a vendedores ajenos a la empresa. The Verge explica que otras tiendas como Adorama y B&H, tiendas especializadas en cámaras, se han quedado sin los últimos modelos de drones DJI.

Hasta el martes, la mayoría de los drones de última generación figuraban como"temporalmente agotados", salvo este modelo específico del DJI Air 3S , estos dos modelos específicos del DJI Flip y algunas variantes del DJI Neo de bajo coste.

Por su parte, el fabricante ha vuelto a señalar a los exhaustivos controles en la aduana del país: DJI mantiene su compromiso con el mercado estadounidense. "Como ya hemos informado, DJI ha estado trabajando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU. para resolver un malentendido relacionado con las aduanas. Desafortunadamente, esto ha afectado nuestra capacidad para almacenar e importar drones y piezas. Entendemos la frustración de nuestros clientes, pero mantenemos la esperanza de que esto se resuelva", han dicho.

La confrontación viene de lejos, en octubre de 2024 la marca acusó al gobierno de EEUU de bloquear la entrada de sus drones en la aduana. Meses antes la Cámara de Representantes señalaba que el fabricante "representa un riesgo inaceptable para la seguridad nacional". Hasta ahora DJI ha esquivado la prohibición oficial de sus equipos fabricados en China.

La compañía tiene menos de seis meses antes de que se prohíba de facto la entrada de todos sus nuevos productos a Estados Unidos, a menos que convenza al gobierno estadounidense de realizar una auditoría que confirme que el fabricante de drones no representa una amenaza para la seguridad nacional.