El invento de Lidl para encender barbacoas fácilmente por menos de 20 euros que arrasará para el día de San Juan

El verano ha llegado con fuerza a España y las altas temperaturas así lo atestiguan. Un tiempo que invita desde tirar cerveza en casa con los amigos a buscar la sombra o buscar la piscina para refrescarse.

Otro de los planes que no puede faltar en verano es hacer una barbacoa. No hay mejor excusa para reunirse con amigos y familia que cocinar en torno al fuego. Algo que no siempre es fácil de encender.

Es por eso que Lidl ha puesto a la venta un innovador dispositivo que sirve para que los cocineros puedan prender el carbón de la barbacoa de una forma fácil, cómoda y sencilla.

Se trata de un quemador de su línea bio de jardinería y está a la venta por 19,99 euros. Dispone de un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente ya que no emplea productos químicos nocivos.

Sus dimensiones y funcionalidades hacen que este quemador sea muy versátil, ya que además de encender barbacoas puede usarse para eliminar malas hierbas, derretir materiales para construcción y arreglos o bien descongelar piezas.

Quemador Lidl

Lidl explica que el sistema de encendido es piezoeléctrico y dispone de regulación precisa continua. Incluye un tubo resistente de aproximadamente 72 cm con quemador de precisión y un cartucho de gas de 330 gramos.

El gas que utiliza es mezcla de propano o butano y cabe tener en cuenta que sólo puede usarse con el cartucho de gas de 330 gramos. Asimismo, Lidl explica que su uso sólo es apto al aire libre.

Una de las ventajas que tiene este dispositivo es su reducido tamaño y su alta portabilidad. En concreto, sus dimensiones son de 92 mm de largo, 18 mm de ancho y 3,7 mm de grosor, así como tiene un peso de 485 gramos.

Para facilitar su agarre y uso cuenta con una empuñadura con revestimiento suave ergonómico y antideslizante. Además, toda la herramienta está fabricada en diferentes materiales como metal, plástico y hojalata.

Con respecto a la disponibilidad, Lidl explica que llegaría antes del 24 de junio, con lo que podría ser una opción interesante para las ciudades de España en las que se celebran hogueras de San Juan.

Igualmente cabe tener en cuenta que los gastos de envío pueden subir hasta los 4,99 euros si se elige el envío a domicilio, mientras que si se elige la opción de recoger en un locker de tienda de Lidl no tiene coste alguno.