El 'iPhone de cristal' se acerca a ser una realidad: rumores hablan sobre una pieza completamente hecha en vidrio

Apple ya tiene en sus planes una serie de rediseños para el iPhone que culminarán dentro de 2 años con el iPhone 20, el iPhone 20 aniversario que podría lanzarse en España junto a un primer plegable. Filtradores comentan cómo este dispositivo estrenará el ansiado diseño todo cristal.

El famoso filtrador coreano yeux1122 ha lanzado un nuevo post en su blog personal en Naver, detallando aspectos del futurible diseño con nombre en clave Glasswing, citando una fuente de una empresa relacionada con el diseño al que tuvo acceso hace tiempo.

En este informe, yeux1122 cita bastante a Mark Gurman, periodista de Apple que ya vaticinó esta idea hace un tiempo este mismo año. Un dispositivo que en palabras de Gurman, estaba hecho casi enteramente de cristal y además era curvo.

Un iPhone totalmente de cristal

yeux1122 relata detalles de este diseño del 20 aniversario, que fusionaría la idea actual de Liquid Glass unificada entre los sistemas operativos de Apple y los diseños de los iPhone más icónicos de la línea. Un concepto que culminaría en "un diseño de vidrio monolítico".

Tanto la parte trasera como delantera no se sentirían separadas por ninguna pieza, sino que estarían integradas en una única pieza de vidrio. Este diseño, que "enfatiza la superficie continua y la sensación de unidad", conectaría ambos lados del móvil.

Xiaomi sin puertos. Xiaomi Omicrono

Por supuesto, la pantalla no tendría borde alguno en su parte delantera y tendría tanto su cámara como el sistema Face ID montado en el frente, bajo la pantalla. El filtrador también habla de una fabricación ecológica, debido a la consolidación de numerosas piezas externas e internas "en unas pocas piezas centrales".

Es decir, que este móvil lograría lo que el iPhone X de 2017 no pudo, y es ocultar todos los sensores bajo el cristal de la pantalla, incluyendo la cámara frontal y el Face ID. Algo que por otro lado, podría suceder en los iPhone 18 Pro en adelante.

Lo cierto es que este diseño no sería estrictamente nuevo en la industria. El ejemplo más claro de ello fue el conceptual Xiaomi MIX Alpha, que básicamente era una pieza de vidrio único con un módulo de cámaras trasero.

Si ya se ha hecho algo así, ¿por qué no se ha reproducido? El uso de cristal en todas estas partes implica no solo grandes costes de producción, sino comprometer la durabilidad de la estructura del producto, haciéndolo más propenso a daños visibles y problemas de calidad.

Porque un iPhone de cristal, pese a lo bonito que sería, implicaría numerosos problemas. Para empezar, sería un dispositivo mucho más frágil y difícil de usar. Además, el propio teléfono se ensuciaría fácilmente. Eso sin contar la poca usabilidad que tendría el uso de todo el dispositivo como una única pantalla.

Sin embargo, es importante recordar que el iPhone X de 2017 rompió por completo los esquemas, ofreciendo el renovado sistema Face ID y convirtiéndose en el abanderado de los recortes en pantalla que han dominado hasta nuestros días.

Por ende, no sería raro que Apple, al menos como prueba de concepto, ponga más énfasis en este iPhone del 20º aniversario. Eso sí, esto abre la puerta a que Apple acabe creando un dispositivo no apto para el público general, y que por lo tanto no sea comercializable.