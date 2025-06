Este microcoche con alma de moto se puede inclinar incluso usando sus cuatro ruedas al mismo tiempo

El futuro de la conducción urbana en España ha pasado por muchas propuestas, incluyendo microcoches de SEAT y coches japoneses funcionando con hidrógeno como combustible. En Francia, una empresa busca revolucionarla con su híbrido entre motocicleta y coche.

Tal y como relatan en New Atlas, la firma AEMotion ha podido desarrollar tras años de prototipos un curioso vehículo sin nombre, que intenta aunar lo mejor de los microcoches urbanos con el alma de una motocicleta que se inclina.

Decimos lo de "se inclina" debido a que una de las gracias de este coche para dos personas es que en las curvas, sus cuatro ruedas se pueden inclinar para conseguir una mejor experiencia de conducción en ciertas zonas urbanas.

Un coche... ¿que se inclina como una moto?

Lo primero que hay que destacar son sus características. El vehículo en cuestión mide unos 79 centímetros de ancho, e incorpora una batería fija que otorga una autonomía de hasta 200 kilómetros. También incorpora baterías intercambiables más pequeñas, con rangos de hasta 70 kilómetros cada una.

Como si de una moto se tratase, el acompañante se sienta detrás del conductor en un sillón que se asemeja más al de una motocicleta. Tanto es así que en vez de tener volante, el coche se maneja con un manillar de moto, que ayuda a su capacidad de inclinación.

Video de presentación del coche de AEMotion.

La clave de este microcoche está en sus cuatro ruedas, que con un sistema de inclinación, permiten a todo el conjunto inclinarse en las curvas. Gracias a la carrocería exterior, que mantiene a ambos tripulantes a salvo, estos no se caen con la inclinación.

De hecho, la carrocería ayuda a que el tiempo no sea un problema a la hora de conducir (salvo las puertas del conductor, que dejan entrever los pies en una abertura inferior). El asiento del copiloto se puede inclinar y mover hacia adelante o hacia atrás.

Al menos en Francia, se necesita el Permis B para conducir este dispositivo, que permite al conductor operar vehículos de no más de 3,5 toneladas y no más de 8 pasajeros incluyendo el conductor. Es decir, el equivalente al permiso de conducir estándar en España.

Dado que los Permis B de Francia son válidos en el Espacio Económico Europeo y en toda la Unión Europea, el conductor que lo posea puede conducir en España los mismos tipos de vehículos, siempre y cuando estos permisos estén vigentes.

El único problema es que debido a que este es un producto nuevo y no ha sido hasta ahora que la firma AEMotion no ha aceptado pedidos, no se conocen aspectos como el precio o cuándo se podrá comprar fuera de Francia. AEMotion ha dispuesto una página para registrarse en caso de querer hacer un pedido anticipado.