Bose va contra los AirPods: mejora aún más la cancelación de ruido en sus nuevos auriculares QuietComfort

Bose ha anunciado nuevos altavoces y auriculares inalámbricos. La principal novedad presentada es un nuevo sistema de cancelación de ruido basado en IA para los auriculares QuietComfort Ultra. Esta novedad supone un paso importante para medirse con sus rivales como los AirPods 4 que consiguen cancelar el ruido sin hacer uso de gomas que taponen el oído.

Los nuevos auriculares QuietComfort Ultra llegan con una mejor cancelación de ruido adaptativa (ANC) que trabaja mejor reduciendo los picos de ruido repentinos. Además, la marca de sonido ha presentado dos nuevos altavoces portátiles.

A lo largo del verano empezarán a llegar a las tiendas, al menos en Estados Unidos; aún no se conoce fecha para su lanzamiento en España. Según informa The Verge, estas novedades posiblemente lleguen a las tiendas a finales de verano. Los QuietComfort Ultra por un precio de 299 dólares (259 euros). El único producto a la vuelta de la esquina es el SoundLink Plus por 269 dólares (233 euros).

Menos interrupciones

Quien haya utilizado alguna vez unos auriculares con cancelación de ruido adaptativa habrá notado como el tráfico se reduce o el ruido de una oficina disminuye, pero algunos sonidos puntuales siguen traspasando la barrera y colándose entre la música que se está escuchando.

Este nuevo modelo de Bose conserva la calibración original diseñada para personalizar el audio y la cancelación activa de ruido al oído de cada persona. La novedad está en un algoritmo basado en IA que reduce sutilmente los niveles de ANC usando el modo de concentración.

Esto supone que el algoritmo detecta el ruido procedente de una sirena y lo reduce de forma gradual para que no interfiera con lo que se quiere escuchar cuando el usuario pretende evitar cualquier distracción. Bose también habla de una mejora en la calidad de las llamadas al reducir ruidos de fondo como el viento o el murmullo de una oficina ajetreada.

Estas no son las únicas novedades que integran los nuevos QuietComfort Ultra, aunque conservan en gran medida el diseño y funciones de anteriores versiones. También estrenan carga inalámbrica en el estuche, la cual puede otorgar las mismas 24 horas de autonomía que ya alcanzaba esta gama.

Por otro lado, los auriculares también incorporan una nueva protección que reduce la acumulación de cerumen y facilita su limpieza, y ahora se pueden desactivar los controles táctiles capacitivos para evitar pulsaciones accidentales.

Altavoces portátiles

Junto a este anuncio, llegará al catálogo de Bose dos nuevos altavoces. Por un lado, presenta el altavoz Bluetooth SoundLink Micro. Esta nueva generación destaca por tener un puerto de carga USB-C y un aumento considerable en la duración de la batería de seis a doce horas.

Altavoz SoundLink Plus Bose Omicrono

También presenta un sonido más nítido en las frecuencias más altas y la compatibilidad con la aplicación móvil de Bose desde la que personalizar sus botones y ajustar el perfil de sonido mediante un ecualizador. Su precio sería de 129 dólares (111 euros).

En segundo lugar, el fabricante ha anunciado el altavoz Bluetooth portátil llamado SoundLink Plus, que se lanzará oficialmente el 26 de junio. El altavoz cuenta con un subwoofer y un tweeter, junto con cuatro radiadores pasivos, que permiten disfrutar de hasta 20 horas entre cargas. Tiene clasificación de resistencia al agua IP67, lo que significa que puede sumergirse a pocos metros de profundidad hasta 30 minutos, pero puede flotar, por lo que sobrevivirá indefinidamente si termina en la bebida.