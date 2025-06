Los primeros auriculares de diadema ya tienen fecha: se presentarán el 1 de julio con el nuevo Phone (3)

Fotografía del 'jack' de 3,5 mm de Nothing en un fotomontaje. Manuel Fernández | Nothing Omicrono

Nothing, la firma del antiguo fundador de OnePlus Carl Pei, ha entrado en España como un elefante en una cacharrería. A sus brutales Nothing Phone (2) le añadimos unos auriculares buenísimos, los respectivos Nothing Ear (2) y Ear (Open). Ya tenemos fecha para los Headphone (1), sus primeros auriculares de diadema.

Y no llegarán solos. Nothing ha confirmado no solo que el próximo 1 de julio se revelarán los primeros auriculares de este formato de la firma, sino que ese día también se lanzará el Phone (3), el considerado por la firma como el primer smartphone tope de línea de la compañía.

Si bien es cierto que Nothing ya se había introducido de sobra en el terreno del audio inalámbrico, aún le quedaba enfrentarse a los grandes del sector, como son Sonos con sus Sonos Ace, Sony con sus recientes WH-1000XM6 y Apple con sus Apple AirPods Max.

Los primeros auriculares de diadema de Nothing

En un comunicado, Nothing ha confirmado dos grandes noticias: el lanzamiento oficial del Nothing Phone (3) que será el primer teléfono flagship de la firma de Carl Pei y la presentación de los Nothing Headphone (1), sus primeros auriculares de diadema.

Según Nothing, estos serán los primeros productos "en la categoría de audio over-ear", que implica por supuesto auriculares con copas fuera de los oídos. Dado que el Nothing Phone (3) será un teléfono premium, es de esperar que los Headphone (1) también sean de alta categoría.

Nothing, la nueva misteriosa empresa de Carl Pei. Nothing Omicrono

Y es que Nothing siempre ha sido una compañía que precisamente destaca en lo que a audio se refiere. Ya en 2021, cuando Nothing anunció su alianza con Teenage Engineering, una de las compañías de audio de alta calidad más prometedoras, dio pistas de ello.

La filosofía de Nothing con sus auriculares Nothing Ear ha sido sencilla: ofrecer un gran rendimiento a precios tremendamente competitivos. Los rumores han apuntado a que los Headphone (1) serán competidores directos en la alta gama del audio inalámbrico.

En este sentido, los Headphone (1) tienen una competencia feroz; no solo están los recientes XM6 de Sony, sino que su generación anterior, los Sony WH-1000XM5, siguen muy vigentes hoy en día. Por otro lado tenemos los geniales Sonos Arc y su audio de categoría premium.

Por último y no menos importante, Nothing deberá enfrentarse a los AirPods Max, que recientemente sufrieron una tímida renovación integrando por fin audio de alta calidad y USB-C. Auriculares mucho más caros, pero que juegan en la liga más alta del sonido wireless.

Se desconoce completamente tanto el diseño de los Headphone (1) como su precio. Las dudas se centran sobre todo en qué rendimiento tendrán estos a nivel de calidad de audio y sobre todo si ofrecerán conexión jack de 3,5 milímetros para audio cableado.