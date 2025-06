La mini herramienta multiusos 8 en 1 del tamaño de una llave para llevar siempre: abridor de botellas, destornillador y más

De la navaja suiza ha surgido todo un mundo de multiherramientas creadas para estar siempre preparados ante cualquier eventualidad. Desde sacar un clavo, colocar un tornillo, hasta romper cristales o abrir una botella. Estas son algunas de las funciones que ofrece este nuevo modelo del tamaño de una llave.

En España se pueden encontrar herramientas diseñadas para los amantes de la naturaleza con forma de mosquetón y otras que parecen destinadas para la construcción o para los ciclistas. La clave es que sean pequeñas y fáciles de llevar a mano.

Este nuevo modelo con forma de llave inglesa esconde hasta 8 funciones en un espacio reducido. Cada esquina y superficie acoge un utensilio diferente.

Su fabricante, la compañía Comandi de Hong Kong, ya presentó una versión anterior llamada Ti EDC Wrench 2.0, mejor equipada, pero también de mayor tamaño. Ahora, la Mini Wrench ofrece mayor portabilidad.

Esta mini herramienta se puede reserva a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter donde sus creadores la han presentado. Las primeras unidades se pueden conseguir en esta primera fase por 52 euros y se entregarán en septiembre de 2025 a cualquier parte del mundo.

Su primera utilidad es una llave ajustable hasta un máximo de 20 mm. En esta sección funciona también como calibrador gracias a las marcas milimétricas grabadas en CNC.

No es la única función que se le puede dar a esta parte. Dentro de una de las mordazas de la llave, una pequeña hendidura sirve como abrebotellas. No hay multiherramienta que se preste que no integre un abrebotellas.

Multiherramienta Mini Wrench Kickstarter Omicrono

Siguiendo en línea recta por el cuerpo de la herramienta, una ranura imantada puede guardar una punta de destornillador de 4mm. Esta broca se puede extraer y se coloca en un orificio imantado en la parte superior de la llave.

Para apretar o aflojar tornillos se puede utilizar en el extremo opuesto de esta multiherramienta un orificio hexagonal de 6,5 mm de diámetro. Justo al lado se pueden apreciar dos ranuras en las que se instalan viales de tritio fosforescente con los que iluminar la operación cuando hace falta.

En ese extremo, una palanca sirve para sacar clavos o como destornillador de punta plana. Todo el conjunto mide 60 cm de largo, 24 mm de ancho y 6 mm de grosor. Su peso es de solo 21,6 gramos y se puede llevar enganchada al llavero.

Por último, en caso de emergencia, encima de la mordaza exterior de la llave hay un pico rompecristales por si se queda atrapado en el coche en una situación complicada.