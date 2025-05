El primer iPhone sin botones, más cerca que nunca de ser realidad: así trabaja Apple en desarrollar su solución háptica

Una imagen ilustrativa de los iPhone 17. MajinBu Official MajinBu Official

Aunque Apple ya tenga puestos sus ojos en lanzar sus futuros iPhone 17 en España, la compañía también piensa en el futuro. En ese futuro podría incluirse un futurible modelo que sustituya los botones físicos por botones hápticos, y ya estaría más cerca de conseguirlo.

El ya famoso filtrador Instant Digital ha asegurado que Apple sigue empeñada en desarrollar los ansiados botones hápticos que eliminen totalmente los botones físicos de los iPhone, gracias a un proyecto que se pensaba que se había descartado en un inicio.

Y es que rumores pasados dejaron claro que los iPhone 15 o los iPhone 16 recibirían estos botones hápticos. Cuando esto no ocurrió, se estableció que el proyecto había sido descartado definitivamente. Según el leaker, esto no ha sido así.

Los nuevos botones hápticos de los iPhone

Todo comienza en 2022, con los rumores nacidos de los iPhone 15 y 15 Pro. En aquel entonces, se especuló con la idea de unos botones hápticos en los modelos Pro, que sustituyesen a los botones mecánicos de toda la vida.

Esto evidentemente no pasó, y los rumores pasaron a asegurar que serían los iPhone 16 los que integrarían esta tecnología, tras cancelar esta idea para los iPhone 15 Pro. Tampoco sucedió, y el llamado 'Project Bongo' acabó en un cajón.

Concepto del iPhone 17 Air. Manuel Fernández Omicrono

Instant Digital niega completamente que Apple haya dado carpetazo a Project Bong. En un inicio, se pensó que Apple había dejado atrás la idea por los costes de producción; en palabras del filtrador, todo tuvo que ver con una serie de problemas en los prototipos.

Sobre todo, el problema con el que se encontró Apple fue el de los toques erróneos, ya que a diferencia de las pulsaciones de los botones físicos, los hápticos no pueden garantizar respuestas precisas en el 100% de las ocasiones.

Instant Digital deja claro que Apple habría reiniciado el proyecto y que seguirían intentando llevarlo a cabo. Actualmente, estos botones estarían directamente integrados en el propio marco del chasis del teléfono, y no tendrían resistencia alguna.

El objetivo de los de Cupertino no sería otro que el de replicar al máximo la experiencia de pulsar un botón mecánico normal, pero en una superficie háptica. Por supuesto, es prácticamente imposible que Apple aplique Bongo a los próximos iPhone 17 de este año.

Pero ¿por qué optar por estos botones y no simplemente por los botones de siempre? Las ventaja son muchas; no solo es posible regular la intensidad del acto de pulsar un botón, sino que estos no se desgastan a nivel mecánico por el uso.

Por otro lado, tienen ciertos problemas. Para empezar, son bastante más sensibles que un botón estándar, y su reparación puede ser más complicada. Además, el uso promedio puede resultar en toques involuntarios por parte del usuario.