El ingenioso invento para preparar deliciosos helados artesanales con solo pulsar un botón en menos de 30 minutos

Preparar helados en casa siempre ha requerido una elaboración sencilla, aunque lenta. Igual que las cafeteras de cápsulas han facilitado hacer un café sabroso en casa de forma sencilla como un verdadero barista, algunas heladeras pueden preparar este postre en poco tiempo.

En el mercado cada vez se encuentran más máquinas para crear helados de todos los sabores en la cocina de casa sin apenas esfuerzo. La empresa iCreamlab quiere dar un nuevo paso para facilitar y acelerar la tarea con una heladera que mezcla y enfría a la vez, para tener este refrescante tentempié en menos de una hora.

En preventa a través de la plataforma Kickstarter, su precio en esta fase parte de 177 euros para los primeros pedidos. Esto supone un descuento del 47% del precio de mercado que tendrá tras el lanzamiento oficial, con las primeras entregas previstas para septiembre de este mismo año.

Su uso es muy sencillo. Lo primero es seleccionar los ingredientes frescos con los que se va a preparar la mezcla e incluirlos en el depósito. Después, se puede elegir entre dos modos de preparación: suave o muy frío, para conseguir diferentes texturas.

La temperatura puede variar entre los menos 8 grados y menos 43 grados centígrados. Una vez programada la máquina, la mezcla se prepara en un margen de tiempo que se mueve entre los 30 y los 60 minutos.

El arma secreta de esta máquina es su compresor industrial, capaz de enfriar los ingredientes mientras se mezclan y baten dando forma a una suave crema helada. Este sistema dual evita la formación de cristales de hielo que suelen aparecer en los helados caseros.

La capacidad del depósito es de 1,5 litros. Este volumen implica poder preparar entre 6 y 10 porciones de una sola vez, ideal para servir de postre en reuniones familiares. Depende de la porción, evidentemente, iCreamlab indica que serían unas 6 raciones de 250 ml cada una.

Incluso, si no se cuenta con un congelador en el que preservar la mezcla de helado, la máquina puede mantener fresca la crema durante horas gracias a su aislamiento de acero inoxidable de doble capa.

Tanto el tanque como los instrumentos de mezcla se pueden extraer fácilmente para limpiarlos correctamente antes de volver a usarlos. Se pueden lavar en el lavavajillas para más comodidad, eliminando los múltiples accesorios que se requieren para preparar helado en casa de forma tradicional.

Las dimensiones de esta máquina son de 3,3 cm de alto, 5 cm de largo y 3 cm de profundidad, lo que facilita guardarla en el armario mientras no se use. No obstante, no es una máquina para poder transportar a cualquier lado, ya que su peso llega a los 12,39 kg.